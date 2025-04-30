Как выбрать мясо для шашлыка — секрет идеального вкуса на майские

Майские праздники всё ближе, а вместе с ними — ароматный дым костров и жареное мясо. Как не ошибиться с выбором и приготовить сочный, тающий во рту шашлык? Шеф-повар Андрей Алексеев поделился своими секретами.
Свинина — один из самых популярных вариантов для шашлыка. Мясо доступно в любом регионе и отличается простотой в приготовлении.
"Лучше всего использовать свиную шейку — она пронизана жиром, который при жарке делает мясо сочным", — рассказал Андрей Алексеев.
Шеф рекомендует классический маринад: много нарезанного соломкой лука, немного уксуса или сухого вина, соль, дроблёный чёрный перец и воду.
"Сначала пересыпаем лук солью, даём постоять 10 минут, а потом смешиваем с мясом — сок лука усилит маринад", — объяснил повар.
Вода обязательно нужна, чтобы мясо лучше пропиталось специями и оставалось сочным при жарке.
Курица — отличный выбор для тех, кто хочет быстро замариновать мясо. Использовать можно любую часть: крылышки — для закуски, голени — для подачи на стол, бедро — для сочности, грудку — для диетического шашлыка.
Базовый маринад включает перец чёрный, сухой чеснок, соевый соус, куркуму, соль и растительное масло. Его легко адаптировать, добавляя травы, специи или азиатские смеси, сообщает ИА RuNews24. ru
Баранина даёт насыщенный ароматный шашлык, но есть нюансы.
"Мясо специфично по запаху и недёшево. На шашлык обычно идут рёбрышки или корейка на кости", — поясняет Андрей Алексеев.
Маринад для баранины — максимально простой: только перец, лук и вода. Уксус и вино добавляют редко.
Индейка менее водянистая и более волокнистая, чем курица.
"Идеально подходит мясо бёдер или голеней — оно насыщенное по вкусу и отлично маринуется тем же способом, что и курица", — советует шеф.
Говядина подходит для шашлыка не вся. Лучший выбор — вырезка или толстый край.
"Мясо должно быть от зернового откорма, оно нежнее. Но такие отрубы стоят дорого", — отметил Андрей Алексеев.
Маринад для говядины — максимально простой, но мясо требует долгой выдержки.
Шашлыки из фарша в виде купат популярны за счёт доступности и простоты. А вот люля-кебаб требуют мастерства и специального оборудования.
Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш - вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.
Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.
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