Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новая ты за 150 минут в неделю: минимальные усилия — максимальный результат
Мужество в окружении предателей: что ждет людей, отмечающих 9 мая в Молдавии
Квитанция из прошлого: что не так с платёжкой, выставленной во время боёв в Судже
Последний приказ фюрера: что скрывали свидетели из подземелья
Дроны на горизонте вечности: почему похороны Франциска прошли под колпаком
Татуировки живут дольше клеток: почему кожа не способна стереть краску
Когда кошка впервые может забеременеть — и почему это опасно
Лазерная эпиляция под ударом: когда волосы растут гуще после процедур
Гитлер 21 века: современный фашизм не только поднял голову, но и в открытую заявил о своих намерениях

Как выбрать мясо для шашлыка — секрет идеального вкуса на майские

2:53
Еда

Майские праздники всё ближе, а вместе с ними — ароматный дым костров и жареное мясо. Как не ошибиться с выбором и приготовить сочный, тающий во рту шашлык? Шеф-повар Андрей Алексеев поделился своими секретами.

Шашлык из курицы
Фото: flickr.com by Premus, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Шашлык из курицы

Свинина: классика без лишних хлопот

Свинина — один из самых популярных вариантов для шашлыка. Мясо доступно в любом регионе и отличается простотой в приготовлении.

"Лучше всего использовать свиную шейку — она пронизана жиром, который при жарке делает мясо сочным", — рассказал Андрей Алексеев.

Шеф рекомендует классический маринад: много нарезанного соломкой лука, немного уксуса или сухого вина, соль, дроблёный чёрный перец и воду.

"Сначала пересыпаем лук солью, даём постоять 10 минут, а потом смешиваем с мясом — сок лука усилит маринад", — объяснил повар.

Вода обязательно нужна, чтобы мясо лучше пропиталось специями и оставалось сочным при жарке.

Курица: быстро, просто и вкусно

Курица — отличный выбор для тех, кто хочет быстро замариновать мясо. Использовать можно любую часть: крылышки — для закуски, голени — для подачи на стол, бедро — для сочности, грудку — для диетического шашлыка.

Базовый маринад включает перец чёрный, сухой чеснок, соевый соус, куркуму, соль и растительное масло. Его легко адаптировать, добавляя травы, специи или азиатские смеси, сообщает ИА RuNews24. ru

Баранина: яркий вкус для ценителей

Баранина даёт насыщенный ароматный шашлык, но есть нюансы.

"Мясо специфично по запаху и недёшево. На шашлык обычно идут рёбрышки или корейка на кости", — поясняет Андрей Алексеев.

Маринад для баранины — максимально простой: только перец, лук и вода. Уксус и вино добавляют редко.

Индейка: альтернатива курице

Индейка менее водянистая и более волокнистая, чем курица.

"Идеально подходит мясо бёдер или голеней — оно насыщенное по вкусу и отлично маринуется тем же способом, что и курица", — советует шеф.

Говядина: для гурманов

Говядина подходит для шашлыка не вся. Лучший выбор — вырезка или толстый край.

"Мясо должно быть от зернового откорма, оно нежнее. Но такие отрубы стоят дорого", — отметил Андрей Алексеев.

Маринад для говядины — максимально простой, но мясо требует долгой выдержки.

Купаты и люля-кебаб: для любителей фарша

Шашлыки из фарша в виде купат популярны за счёт доступности и простоты. А вот люля-кебаб требуют мастерства и специального оборудования.

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш - вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Домашние животные
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется Аудио 
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения
Шоу-бизнес
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения Аудио 
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Авто
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему? Аудио 
Популярное
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?

Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.

На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом
Китай видит себя победителем в конфронтации с США. На чём основана его уверенность? Любовь Степушова Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак Андрей Николаев В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные  Анжела Якубовская
Самый идеальный подержанный кроссовер за разумные деньги от Renault
WD-40 — не чудо-средство: 5 способов угробить машину своими руками
Что съесть вместо десерта: продукты, которые отбивают тягу к сахару
Что съесть вместо десерта: продукты, которые отбивают тягу к сахару
Последние материалы
Платные места в вузах теперь будут распределяться Минобразованием. Станет лучше или хуже?
Новая ты за 150 минут в неделю: минимальные усилия — максимальный результат
FT: нефтетрейдеры обсуждают возвращение в Россию
Мужество в окружении предателей: что ждет людей, отмечающих 9 мая в Молдавии
Квитанция из прошлого: что не так с платёжкой, выставленной во время боёв в Судже
Последний приказ фюрера: что скрывали свидетели из подземелья
Дроны на горизонте вечности: почему похороны Франциска прошли под колпаком
Татуировки живут дольше клеток: почему кожа не способна стереть краску
Когда кошка впервые может забеременеть — и почему это опасно
Лазерная эпиляция под ударом: когда волосы растут гуще после процедур
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.