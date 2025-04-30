Как выбрать мясо для шашлыка — секрет идеального вкуса на майские

2:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Майские праздники всё ближе, а вместе с ними — ароматный дым костров и жареное мясо. Как не ошибиться с выбором и приготовить сочный, тающий во рту шашлык? Шеф-повар Андрей Алексеев поделился своими секретами.

Фото: flickr.com by Premus, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Шашлык из курицы

Свинина: классика без лишних хлопот

Свинина — один из самых популярных вариантов для шашлыка. Мясо доступно в любом регионе и отличается простотой в приготовлении.

"Лучше всего использовать свиную шейку — она пронизана жиром, который при жарке делает мясо сочным", — рассказал Андрей Алексеев.

Шеф рекомендует классический маринад: много нарезанного соломкой лука, немного уксуса или сухого вина, соль, дроблёный чёрный перец и воду.

"Сначала пересыпаем лук солью, даём постоять 10 минут, а потом смешиваем с мясом — сок лука усилит маринад", — объяснил повар.

Вода обязательно нужна, чтобы мясо лучше пропиталось специями и оставалось сочным при жарке.

Курица: быстро, просто и вкусно

Курица — отличный выбор для тех, кто хочет быстро замариновать мясо. Использовать можно любую часть: крылышки — для закуски, голени — для подачи на стол, бедро — для сочности, грудку — для диетического шашлыка.

Базовый маринад включает перец чёрный, сухой чеснок, соевый соус, куркуму, соль и растительное масло. Его легко адаптировать, добавляя травы, специи или азиатские смеси, сообщает ИА RuNews24. ru

Баранина: яркий вкус для ценителей

Баранина даёт насыщенный ароматный шашлык, но есть нюансы.

"Мясо специфично по запаху и недёшево. На шашлык обычно идут рёбрышки или корейка на кости", — поясняет Андрей Алексеев.

Маринад для баранины — максимально простой: только перец, лук и вода. Уксус и вино добавляют редко.

Индейка: альтернатива курице

Индейка менее водянистая и более волокнистая, чем курица.

"Идеально подходит мясо бёдер или голеней — оно насыщенное по вкусу и отлично маринуется тем же способом, что и курица", — советует шеф.

Говядина: для гурманов

Говядина подходит для шашлыка не вся. Лучший выбор — вырезка или толстый край.

"Мясо должно быть от зернового откорма, оно нежнее. Но такие отрубы стоят дорого", — отметил Андрей Алексеев.

Маринад для говядины — максимально простой, но мясо требует долгой выдержки.

Купаты и люля-кебаб: для любителей фарша

Шашлыки из фарша в виде купат популярны за счёт доступности и простоты. А вот люля-кебаб требуют мастерства и специального оборудования.

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш - вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.



Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.

