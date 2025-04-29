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Признан лучшим: эффективно снижает уровень холестерина и чистит от сахара

1:16
Еда

Овощи, фрукты и семена давно признаны источниками здоровья. Но среди множества полезных продуктов учёные выделили особый суперфуд, обладающий уникальными лечебными свойствами.

семена чиа
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
семена чиа

Чем семена чиа удивили учёных

Речь идёт о семенах чиа — разновидности шалфея, насыщенной ценными веществами:

  • витаминами,

  • белком,

  • клетчаткой,

  • омега-3 жирными кислотами.

Этот продукт не просто поддерживает здоровье — он активно помогает организму избавляться от лишнего сахара и "плохого" холестерина.

Польза семян для организма

Регулярное употребление семян чиа снижает риск сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний, а также предотвращает развитие воспалительных процессов в организме.

Кроме того, благодаря способности "вымывать" избыток сахара и холестерина, семена чиа становятся эффективным средством профилактики диабета и атеросклероза.

Как включить чиа в рацион

Семена чиа легко интегрировать в повседневное питание. Их можно добавлять в:

  • йогурты,

  • джемы,

  • салаты,

  • блюда из яиц.

Кроме пользы, они улучшают вкус и делают рацион более разнообразным.

Уточнения

Чиа белая или Шалфей испанский (лат. Salvia hispanica) — растение семейства Яснотковые, вид рода Шалфей.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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