Сладкоежка, ликуй! Этот чизкейк не оставит следа на талии – вот в чем секрет

Вы часто боретесь с желанием съесть что-то сладкое? Хочется насладиться тортом после обеда, но не набрать лишний вес? Это возможно! Главное — использовать правильные ингредиенты. Так вы сможете приготовить десерт, который даст ощущение сытости и не вызовет чувства вины.
История чизкейка
Чизкейк имеет древние корни. Его история начинается в Древней Греции, где этот десерт подавали спортсменам еще на первых Олимпийских играх в 776 году до н. э. Греки считали чизкейк отличным источником энергии. После завоевания Греции Римом, рецепт был адаптирован, и в него добавили рикотту и яйца. Так чизкейк стал известен и популярен по всей Европе, где каждая страна внесла свои изменения, используя местные ингредиенты.
Почему именно творог? Этот продукт — основа чизкейка благодаря своей кремовой текстуре и нежному вкусу. В традиционном греческом рецепте используют фету или мизитру, а в современных версиях добавляют сливочный сыр, сметану, маскарпоне и рикотту.
Чизкейк ценят не только за вкус, но и за разнообразие. Его можно приготовить с фруктовыми начинками, шоколадом, карамелью или орехами. А что, если попробовать сделать его диетическим?
Сахар повсюду
Сегодня все больше людей стараются сократить потребление сахара. Причины могут быть разными: забота о здоровье, контроль веса или просто желание питаться более осознанно. Сахар присутствует не только в сладостях, но и в продуктах, которые мы не ожидаем. Он есть в газированных напитках, выпечке, соусах, подливках, а также в колбасах, хлебе и даже хлопьях для завтрака.
Когда дело доходит до десертов, сахар кажется неотъемлемой частью рецепта. Но есть и другие способы подсластить блюда. Например, натуральные подсластители, пишет kondice.cz.
Натуральные подсластители для выпечки
Рецепт низкокалорийного чизкейка без сахара
Этот рецепт практически не отличается от классического, но вместо сахара мы будем использовать ксилит, а вместо масла — растительный жир.
Для теста:
Для начинки:
Приготовление:
Этот чизкейк порадует вас своим вкусом и станет отличным выбором для тех, кто следит за фигурой и здоровьем.
Чизке́йк (от англ. cheese «сыр» и cake «торт», буквально — «сырный пирог», «творожный пирог») — блюдо европейской и американской кухни, представляющее собой сыросодержащий десерт от творожной запеканки до суфле.
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