Сладкоежка, ликуй! Этот чизкейк не оставит следа на талии – вот в чем секрет

5:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы часто боретесь с желанием съесть что-то сладкое? Хочется насладиться тортом после обеда, но не набрать лишний вес? Это возможно! Главное — использовать правильные ингредиенты. Так вы сможете приготовить десерт, который даст ощущение сытости и не вызовет чувства вины.

Фото: openclipart.org by gnokii at openclipart.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ чизкейк

История чизкейка

Чизкейк имеет древние корни. Его история начинается в Древней Греции, где этот десерт подавали спортсменам еще на первых Олимпийских играх в 776 году до н. э. Греки считали чизкейк отличным источником энергии. После завоевания Греции Римом, рецепт был адаптирован, и в него добавили рикотту и яйца. Так чизкейк стал известен и популярен по всей Европе, где каждая страна внесла свои изменения, используя местные ингредиенты.

Почему именно творог? Этот продукт — основа чизкейка благодаря своей кремовой текстуре и нежному вкусу. В традиционном греческом рецепте используют фету или мизитру, а в современных версиях добавляют сливочный сыр, сметану, маскарпоне и рикотту.

Чизкейк ценят не только за вкус, но и за разнообразие. Его можно приготовить с фруктовыми начинками, шоколадом, карамелью или орехами. А что, если попробовать сделать его диетическим?

Сахар повсюду

Сегодня все больше людей стараются сократить потребление сахара. Причины могут быть разными: забота о здоровье, контроль веса или просто желание питаться более осознанно. Сахар присутствует не только в сладостях, но и в продуктах, которые мы не ожидаем. Он есть в газированных напитках, выпечке, соусах, подливках, а также в колбасах, хлебе и даже хлопьях для завтрака.

Когда дело доходит до десертов, сахар кажется неотъемлемой частью рецепта. Но есть и другие способы подсластить блюда. Например, натуральные подсластители, пишет kondice.cz.

Натуральные подсластители для выпечки

Ксилит - это натуральный подсластитель, получаемый из бересты или кукурузы. Он имеет низкий гликемический индекс и содержит на 40% меньше калорий, чем сахар. Ксилит помогает уменьшить образование зубного налета и может действовать как пребиотик, поддерживая рост полезных бактерий в кишечнике.

- это натуральный подсластитель, получаемый из бересты или кукурузы. Он имеет низкий гликемический индекс и содержит на 40% меньше калорий, чем сахар. Ксилит помогает уменьшить образование зубного налета и может действовать как пребиотик, поддерживая рост полезных бактерий в кишечнике. Эритрит - еще один низкокалорийный подсластитель с нулевым гликемическим индексом. Он не влияет на уровень сахара в крови и не вызывает проблем с пищеварением.

- еще один низкокалорийный подсластитель с нулевым гликемическим индексом. Он не влияет на уровень сахара в крови и не вызывает проблем с пищеварением. Стевия - натуральный подсластитель из листьев растения стевия. Она имеет нулевой гликемический индекс и подходит для людей с диабетом, избыточным весом или тех, кто хочет сократить потребление калорий.

- натуральный подсластитель из листьев растения стевия. Она имеет нулевой гликемический индекс и подходит для людей с диабетом, избыточным весом или тех, кто хочет сократить потребление калорий. Пшеничный сироп с пониженным содержанием фруктозы помогает контролировать уровень инсулина.

с пониженным содержанием фруктозы помогает контролировать уровень инсулина. Рисовый сироп , содержащий в основном глюкозу, подходит людям с непереносимостью фруктозы.

, содержащий в основном глюкозу, подходит людям с непереносимостью фруктозы. Сироп агавы с низким гликемическим индексом медленно выделяет сахар в кровь, что делает его подходящим для диабетиков и людей с инсулинорезистентностью.

с низким гликемическим индексом медленно выделяет сахар в кровь, что делает его подходящим для диабетиков и людей с инсулинорезистентностью. Кленовый сироп , богатый марганцем, цинком и другими микроэлементами, имеет более низкий гликемический индекс по сравнению с обычным сахаром.

, богатый марганцем, цинком и другими микроэлементами, имеет более низкий гликемический индекс по сравнению с обычным сахаром. Финики и финиковый сироп богаты антиоксидантами, защищающими клетки от окислительного стресса.

богаты антиоксидантами, защищающими клетки от окислительного стресса. Солодовый сироп, полученный из ячменя, содержит витамины группы В и ферментируемые углеводы, способствующие росту полезных кишечных бактерий.

Рецепт низкокалорийного чизкейка без сахара

Этот рецепт практически не отличается от классического, но вместо сахара мы будем использовать ксилит, а вместо масла — растительный жир.

Для теста:

200 г муки высшего сорта

75 г ксилита

75 г растительного маргарина

1 яйцо

1 пакетик разрыхлителя

Для начинки:

125 г растительного маргарина

225 г ксилита

Стручок ванили

1 пакетик ванильного пудинга

3 яйца

500 г творога или скира

200 г сметаны

200 г сливок (30%)

Приготовление:

Смажьте силиконовую форму растительным маслом. Разогрейте духовку до 180°C. Для теста смешайте муку, ксилит, маргарин, яйцо и разрыхлитель. Выложите тесто в форму и выпекайте 10 минут. Для начинки растопите маргарин, добавьте ксилит, стручок ванили и ванильный пудинг. Взбейте яйца и смешайте их с растопленной смесью. Добавьте творог, сметану и сливки, тщательно перемешайте. Вылейте начинку на тесто и выпекайте еще 40 минут. Дайте чизкейку остыть перед подачей.

Этот чизкейк порадует вас своим вкусом и станет отличным выбором для тех, кто следит за фигурой и здоровьем.

Уточнения

Чизке́йк (от англ. cheese «сыр» и cake «торт», буквально — «сырный пирог», «творожный пирог») — блюдо европейской и американской кухни, представляющее собой сыросодержащий десерт от творожной запеканки до суфле.



