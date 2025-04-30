Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удобно, но опасно: какая поза во сне вызывает хронические боли
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Пузико на удачу? Как лишний вес превращает кошек в ходячую проблему
Старая машина — не повод лить старое масло
Порей потолстел и засиял: одна маленькая хитрость — и грядка как с картинки
Древо-динозавр, считавшееся вымершим миллионы лет, впервые плодоносит в саду пожилой пары
Тайный архив прямо в телефоне: как записать звонок — и не нарушить закон
Секреты восстановления кожи после солнечных ванн: больше никакого шелушения
Руки протягивает: Симоньян рассказала, как общается с лежащим в реанимации Кеосаяном

Паста, как в Италии: раскройте секрет кремового соуса с техникой мантекаре

3:17
Еда

Паста — это не только быстрый и удобный ужин, но и любимое блюдо многих народов. Итальянцы особенно искусны в создании восхитительных соусов, которые делают пасту незабываемой. Их мастерство основано на традиционных методах, таких как техника мантекаре, позволяющая достичь идеальной кремообразной консистенции.

Макароны с соусом
Фото: commons.wikimedia.org by Der Zahir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Макароны с соусом

Что такое техника мантекаре?

Слово "мантекаре" не имеет прямого перевода, но оно глубоко укоренилось в итальянской кулинарии. Эта техника заключается в создании эмульсии, которая придает блюдам нежную кремообразную текстуру. Она используется не только для пасты, но и для ризотто, где рис смешивается с маслом и сыром для достижения нужной консистенции, пишет kondice.cz.

Как приготовить идеальный сливочный соус?

Для приготовления соуса по технике мантекаре понадобятся всего несколько ингредиентов: вода, в которой варилась паста, оливковое масло и крахмал, содержащийся в макаронах.

  1. Подготовка пасты: Сварите пасту в большом количестве подсоленной воды до состояния аль денте. Важно не переварить ее, чтобы сохранить упругость.
  2. Соус: В сковороде разогрейте оливковое масло и добавьте измельченные чеснок, перец чили и базилик.
  3. Соединение ингредиентов: Когда паста готова, слейте воду, оставив примерно 1 стакан. Смешайте пасту с маслом и добавьте немного воды, чтобы создать эмульсию.
  4. Кремообразная консистенция: Энергично перемешивайте, пока соус не станет кремообразным. При необходимости добавьте немного тертого сыра, например, пармезана или пекорино, чтобы соус стал гуще.

Правила приготовления пасты

Чтобы паста получилась идеальной, следуйте этим простым рекомендациям:

  • Соотношение воды и пасты: На каждые 100 г пасты используйте 1 литр воды.
  • Соль: Добавьте соль в кипящую воду, чтобы паста приобрела насыщенный вкус.
  • Температура воды: Бросайте пасту в кипящую воду, а не в холодную.
  • Время варки: Готовьте пасту минимальное время, указанное на упаковке, чтобы она оставалась упругой. Лучше варить на 2 минуты меньше и дать ей "дойти" в соусе.
  • Промывка: Никогда не промывайте пасту холодной водой после варки. Слейте воду через дуршлаг и верните пасту на сковороду.

Выбор пасты для соуса

Каждая форма пасты имеет свои особенности, которые стоит учитывать при выборе соуса:

  • Шероховатая поверхность: Паста с шероховатой текстурой, такая как фарфалле или пенне, лучше впитывает соус.
  • Полые макароны: Ригатони, зити и другие полые формы идеально подходят для густых соусов и блюд с крупными кусочками.
  • Трубочки и ракушки: Эти формы пасты хорошо сочетаются с соусами, содержащими овощи, грибы или фарш, так как они легко заворачиваются и удерживают начинку.

Следуя этим простым правилам, вы сможете приготовить вкусную пасту, которая понравится всей вашей семье.

Уточнения

Макаро́нные изде́лия (иногда называют итальянским словом паста) — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Наука и техника
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан Аудио 
Битва народов — самый грандиозный военный памятник, построенный на костях русских воинов
Мировое наследие
Битва народов — самый грандиозный военный памятник, построенный на костях русских воинов Аудио 
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили
Садоводство, цветоводство
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили Аудио 
Популярное
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?

Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.

На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом
Парламент Венгрии одобрил выход страны из МУС. ЕС брошен критический вызов Любовь Степушова Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак Андрей Николаев В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные  Анжела Якубовская
Бархатная нежность: вот как приготовить восхитительный картофель в сливках, тающий во рту
Из леса в тренды: секрет густых волос наших бабушек, который снова в моде
Что съесть вместо десерта: продукты, которые отбивают тягу к сахару
Что съесть вместо десерта: продукты, которые отбивают тягу к сахару
Последние материалы
Удобно, но опасно: какая поза во сне вызывает хронические боли
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Пузико на удачу? Как лишний вес превращает кошек в ходячую проблему
Старая машина — не повод лить старое масло
Порей потолстел и засиял: одна маленькая хитрость — и грядка как с картинки
Древо-динозавр, считавшееся вымершим миллионы лет, впервые плодоносит в саду пожилой пары
Тайный архив прямо в телефоне: как записать звонок — и не нарушить закон
Секреты восстановления кожи после солнечных ванн: больше никакого шелушения
Руки протягивает: Симоньян рассказала, как общается с лежащим в реанимации Кеосаяном
Хитрости при монтаже светодиодных лент, о которых не сказал продавец
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.