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Домашний бар за копейки: как сделать разливное пиво без дорогого оборудования

2:34
Еда

Представьте вечеринку, где разливное пиво льётся рекой — без громоздких бочек, охлаждения и даже без электричества. Именно такую систему придумал Зденек Кучера из Ческа-Липы: его портативный кегератор работает на обычных ПЭТ-бутылках и стал настоящим открытием для любителей пенного напитка.

Пивная тарелка
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пивная тарелка

Пивная батарея: инновация своими руками

Вдохновившись классическими пивными системами, Кучера решил заменить дорогие стальные бочки на доступные ПЭТ-бутылки объёмом от 1,25 до 2 литров. "Я хотел создать бар, который будет дешёвым, портативным и независимым от электричества", — говорит он.

Так появилась "пивная ПЭТ-батарея": несколько бутылок соединены в систему под давлением. Первая бутылка закачивает воздух, создавая необходимое давление для остальных. В результате пиво разливается сразу из нескольких бутылок, а не из одной бочки.

Как устроена система

Конструкция включает:

  • 4 ПЭТ-бутылки;

  • регулятор давления и манометр;

  • прижимную пластину для фиксации бутылок;

  • быстроразъёмные муфты.

Для накачки давления Кучера использует садовый аккумуляторный опрыскиватель. Система проста в обслуживании: после опустошения бутылки её легко заменить новой.

Преимущества "пивной батареи"

  • Нет необходимости в дорогих кегах и холодильниках.

  • Компактность и лёгкость в транспортировке.

  • Доступность запчастей: всё можно собрать из подручных материалов.

  • Возможность использования бутылок разного объёма благодаря универсальной резьбе.

"Когда я впервые показал своё изобретение друзьям, они были в восторге", — с улыбкой вспоминает Кучера. Сегодня его идея набирает популярность не только среди соседей, но и в социальных сетях.

Пластик? Это не проблема

Некоторые скептики сомневаются в качестве пива из ПЭТ-бутылок. Однако Кучера возражает: "Разливное пиво тоже часто хранится в пластиковых упаковках. Почему бы тогда не использовать ПЭТ-бутылки для домашнего кегератора?"

Реальный эффект

Система оказалась особенно удобной для домашних вечеринок и небольших мероприятий. Пиво остаётся свежим, а обслуживание занимает считанные минуты.

"Это не только экономия денег", — подчёркивает изобретатель. — "Это ещё и гордость за то, что сделал что-то своими руками".

Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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