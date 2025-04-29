Домашний бар за копейки: как сделать разливное пиво без дорогого оборудования

Представьте вечеринку, где разливное пиво льётся рекой — без громоздких бочек, охлаждения и даже без электричества. Именно такую систему придумал Зденек Кучера из Ческа-Липы: его портативный кегератор работает на обычных ПЭТ-бутылках и стал настоящим открытием для любителей пенного напитка.
Вдохновившись классическими пивными системами, Кучера решил заменить дорогие стальные бочки на доступные ПЭТ-бутылки объёмом от 1,25 до 2 литров. "Я хотел создать бар, который будет дешёвым, портативным и независимым от электричества", — говорит он.
Так появилась "пивная ПЭТ-батарея": несколько бутылок соединены в систему под давлением. Первая бутылка закачивает воздух, создавая необходимое давление для остальных. В результате пиво разливается сразу из нескольких бутылок, а не из одной бочки.
Конструкция включает:
4 ПЭТ-бутылки;
регулятор давления и манометр;
прижимную пластину для фиксации бутылок;
быстроразъёмные муфты.
Для накачки давления Кучера использует садовый аккумуляторный опрыскиватель. Система проста в обслуживании: после опустошения бутылки её легко заменить новой.
Нет необходимости в дорогих кегах и холодильниках.
Компактность и лёгкость в транспортировке.
Доступность запчастей: всё можно собрать из подручных материалов.
Возможность использования бутылок разного объёма благодаря универсальной резьбе.
"Когда я впервые показал своё изобретение друзьям, они были в восторге", — с улыбкой вспоминает Кучера. Сегодня его идея набирает популярность не только среди соседей, но и в социальных сетях.
Некоторые скептики сомневаются в качестве пива из ПЭТ-бутылок. Однако Кучера возражает: "Разливное пиво тоже часто хранится в пластиковых упаковках. Почему бы тогда не использовать ПЭТ-бутылки для домашнего кегератора?"
Система оказалась особенно удобной для домашних вечеринок и небольших мероприятий. Пиво остаётся свежим, а обслуживание занимает считанные минуты.
"Это не только экономия денег", — подчёркивает изобретатель. — "Это ещё и гордость за то, что сделал что-то своими руками".
Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.