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Долой скучные закуски: рулет из шпината, крапивы и одуванчика с творожным сыром и лососем

Еда

Рулет из шпината, крапивы и одуванчика с творожным сыром и копчёным лососем — настоящая экзотика на вашем столе.

Крапива
Фото: flickr.com by weisserstier, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Крапива

Количество порций: 10.
Время приготовления: около 1,5 часов.

Продукты

  • Яйца — 4 шт.

  • Мука пшеничная — 3 ст. л.

  • Сыр Филадельфия — 2 ст. л.

  • Перец — по вкусу

  • Шпинат — 200 г

  • Крапива молодая — 100 г

  • Листья одуванчика — 8 шт.

  • Соль — щепотка

  • Чеснок — 1 зубчик

Для начинки

  • Сыр Филадельфия — 350 г

  • Копчёный лосось — 150 г

  • Свежий укроп — 1 ст. л. (измельчённого)

  • Свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Как приготовить рулет из шпината

  1. Промыть шпинат, крапиву и листья одуванчика. Опустить зелень на 2 минуты в кипящую подсоленную воду, а затем переложить в миску с ледяной водой. Тщательно отжать зелень.

  2. Отделить белки от желтков. Взбить зелень с желтками, сыром, чесноком и мукой в блендере. Переложить массу в миску, добавить немного соли и перца. Отдельно взбить белки в пену и аккуратно вмешать в зелёную массу.

  3. Разогреть духовку до 190°C. Противень застелить пергаментом. Выложить массу слоем в 1,5 см, разровнять поверхность и выпекать в течение 12-15 минут.

  4. Достать пласт из духовки, аккуратно свернуть его рулетом. Оставить минут на 5-7 для остывания. После того как рулет немного остынет, развернуть его и равномерно распределить сыр Филадельфия, смешанный с укропом. Сверху выложить кусочки копчёного лосося. Снова свернуть в рулет.

  5. Поставить рулет в холодильник на 1-2 часа для охлаждения.

Приятного аппетита!

Уточнения

Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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