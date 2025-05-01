Долой скучные закуски: рулет из шпината, крапивы и одуванчика с творожным сыром и лососем

Рулет из шпината, крапивы и одуванчика с творожным сыром и копчёным лососем — настоящая экзотика на вашем столе.
Количество порций: 10.
Время приготовления: около 1,5 часов.
Яйца — 4 шт.
Мука пшеничная — 3 ст. л.
Сыр Филадельфия — 2 ст. л.
Перец — по вкусу
Шпинат — 200 г
Крапива молодая — 100 г
Листья одуванчика — 8 шт.
Соль — щепотка
Чеснок — 1 зубчик
Сыр Филадельфия — 350 г
Копчёный лосось — 150 г
Свежий укроп — 1 ст. л. (измельчённого)
Свежемолотый чёрный перец — по вкусу
Промыть шпинат, крапиву и листья одуванчика. Опустить зелень на 2 минуты в кипящую подсоленную воду, а затем переложить в миску с ледяной водой. Тщательно отжать зелень.
Отделить белки от желтков. Взбить зелень с желтками, сыром, чесноком и мукой в блендере. Переложить массу в миску, добавить немного соли и перца. Отдельно взбить белки в пену и аккуратно вмешать в зелёную массу.
Разогреть духовку до 190°C. Противень застелить пергаментом. Выложить массу слоем в 1,5 см, разровнять поверхность и выпекать в течение 12-15 минут.
Достать пласт из духовки, аккуратно свернуть его рулетом. Оставить минут на 5-7 для остывания. После того как рулет немного остынет, развернуть его и равномерно распределить сыр Филадельфия, смешанный с укропом. Сверху выложить кусочки копчёного лосося. Снова свернуть в рулет.
Поставить рулет в холодильник на 1-2 часа для охлаждения.
Приятного аппетита!
Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.
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