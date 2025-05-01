Долой скучные закуски: рулет из шпината, крапивы и одуванчика с творожным сыром и лососем

Рулет из шпината, крапивы и одуванчика с творожным сыром и копчёным лососем — настоящая экзотика на вашем столе.

Количество порций: 10.

Время приготовления: около 1,5 часов.

Промыть шпинат, крапиву и листья одуванчика. Опустить зелень на 2 минуты в кипящую подсоленную воду, а затем переложить в миску с ледяной водой. Тщательно отжать зелень.

Отделить белки от желтков. Взбить зелень с желтками, сыром, чесноком и мукой в блендере. Переложить массу в миску, добавить немного соли и перца. Отдельно взбить белки в пену и аккуратно вмешать в зелёную массу.

Разогреть духовку до 190°C. Противень застелить пергаментом. Выложить массу слоем в 1,5 см, разровнять поверхность и выпекать в течение 12-15 минут.

Достать пласт из духовки, аккуратно свернуть его рулетом. Оставить минут на 5-7 для остывания. После того как рулет немного остынет, развернуть его и равномерно распределить сыр Филадельфия, смешанный с укропом. Сверху выложить кусочки копчёного лосося. Снова свернуть в рулет.