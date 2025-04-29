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Афины сошли с ума: три уличных кафе собирают километровые очереди

1:48
Еда

Когда кажется, что рынок стритфуда в Афинах перенасыщен, находятся те, кто ломает все стереотипы и вызывает настоящий ажиотаж. Три проекта смогли сразиться с гигантами индустрии — и победить. Сегодня за их блюдами выстраиваются очереди, а сами они заслуженно оцениваются в миллионы евро.

Шаурма
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шаурма

Mailos — The Pasta Project

Свежая паста, приготовленная на глазах у клиента, авторские рецепты и харизматичный брендинг сделали своё дело. Mailos моментально завоевал сердца любителей итальянской кухни. Здесь не просто кормят — здесь создают атмосферу, в которую хочется возвращаться снова и снова.

Μπαρ Μπεε Κιου

Этот бургер-бар доказал: секрет успеха — в искренности. Огромные, сочные бургеры с идеальной прожаркой стали его визитной карточкой. Место быстро обрело культовый статус среди местных жителей, а его популярность не ослабевает с момента открытия.

Jackaroo

Дикий запад в центре Афин? Легко! Jackaroo предлагает американские классические блюда с акцентом на атмосферу вестерна. Место стало настоящей находкой для тех, кто ищет не только вкус, но и яркий опыт.

Почему им это удалось

Каждый из этих проектов сделал ставку на:

  • безупречное качество продукта,

  • чёткую идею и уникальный стиль,

  • максимальное внимание к деталям.

Именно сочетание этих факторов позволяет им оставаться на волне популярности, несмотря на любую конкуренцию.

Эти истории напоминают: даже в мире крупных игроков можно найти своё место — если делать ставку на вкус, душу и честность.

Уточнения

У́личная еда́ стритфуд — разновидность быстрого питания (фастфуда) — готовая к употреблению еда и напитки, продаваемые разносчиками или продавцами на улице или в других общественных местах (например, на рынках, ярмарках, стадионах, вокзалах) и предназначенная для немедленного употребления на улице (на ходу).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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