5 минут и готово: маринованные шампиньоны, которые разлетаются первыми – секрет в маринаде
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Маринованные шампиньоны станут прекрасным дополнением к праздничному столу. Они быстро исчезают с тарелок, оставляя только приятные воспоминания.
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Шампиньоны
Ингредиенты:
- Шампиньоны — 500 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Соль — 1 ч. л.
- Сахар — 2 ч. л.
- Уксус столовый — 3 ст. л.
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Лавровый лист — 2 шт.
- Чёрный перец горошком — 10 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
Приготовление:
- Лук нарежьте тонкими полукольцами, а морковь натрите на крупной тёрке.
- Шампиньоны тщательно промойте и выложите в кастрюлю.
- Залейте грибы холодной водой, добавьте уксус, растительное масло, соль, сахар и специи.
- Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения и варите 7 минут. Затем добавьте лук и морковь.
- Выключите огонь, перемешайте и оставьте грибы под крышкой до полного остывания.
- Переложите шампиньоны в банку, закройте крышкой и уберите в холодильник на ночь для маринования. Если хотите подать их сразу, дайте остыть и подавайте.
Приятного аппетита!
Уточнения
Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру