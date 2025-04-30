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5 минут и готово: маринованные шампиньоны, которые разлетаются первыми – секрет в маринаде

1:19
Еда

Маринованные шампиньоны станут прекрасным дополнением к праздничному столу. Они быстро исчезают с тарелок, оставляя только приятные воспоминания.

Шампиньоны
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шампиньоны

Ингредиенты:

  • Шампиньоны — 500 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Сахар — 2 ч. л.
  • Уксус столовый — 3 ст. л.
  • Масло растительное — 1 ст. л.
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Чёрный перец горошком — 10 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика

Приготовление:

  1. Лук нарежьте тонкими полукольцами, а морковь натрите на крупной тёрке.
  2. Шампиньоны тщательно промойте и выложите в кастрюлю.
  3. Залейте грибы холодной водой, добавьте уксус, растительное масло, соль, сахар и специи.
  4. Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения и варите 7 минут. Затем добавьте лук и морковь.
  5. Выключите огонь, перемешайте и оставьте грибы под крышкой до полного остывания.
  6. Переложите шампиньоны в банку, закройте крышкой и уберите в холодильник на ночь для маринования. Если хотите подать их сразу, дайте остыть и подавайте.

Приятного аппетита!

Уточнения

Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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