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Тосты на завтрак: почему диетологи бьют тревогу – главный секрет раскрыт

2:28
Еда

Тосты — это быстрый и удобный вариант завтрака, который многие любят за простоту и универсальность. Однако стоит задуматься, насколько они полезны для организма.

Варенье
Фото: Adobe Stock by Mouse family, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Варенье

Регулярное употребление тостов может привести к постоянному чувству голода и усталости. Это связано с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием простых сахаров и насыщенных жиров. Цельнозерновые тосты немного лучше, но всё же не могут заменить полноценный завтрак, напоминает kondice.cz.

Почему стоит отказаться от тостов?

  1. Низкое содержание клетчатки. Клетчатка — важный компонент питания, который помогает чувствовать сытость и улучшает пищеварение. Тосты, особенно из белого хлеба, содержат минимальное количество клетчатки. Для сравнения:
    — Белый тост: 3 г клетчатки на 100 г.
    — Тост из цельнозерновой муки: 7 г клетчатки на 100 г.
    — Цельнозерновой хлеб: 9 г клетчатки на 100 г.
  2. Высокий уровень сахара. Тосты, особенно сладкие, содержат много простых углеводов, которые быстро усваиваются и вызывают скачки уровня сахара в крови. Это может привести к усталости, раздражительности и повышенному аппетиту.
  3. Риск развития диабета. Постоянное употребление рафинированных углеводов может увеличить риск развития диабета 2 типа.
  4. Проблемы с плесенью. Тосты в упаковке часто подвергаются воздействию плесени. Даже если плесень не видна невооружённым глазом, она всё равно может быть опасной для здоровья.
  5. Образование вредных веществ при поджаривании. Если поджаривать тосты слишком сильно, они могут стать источником вредных веществ, таких как акриламид. Эти вещества могут повышать риск развития рака желудка и кишечника.

Как сделать тосты более полезными?

Если вы не можете отказаться от тостов, выбирайте цельнозерновые варианты. Они содержат больше клетчатки и питательных веществ. Поджаривайте тосты до светло-золотистого цвета, чтобы избежать образования вредных веществ.

Не забывайте, что тосты — это не полноценный завтрак. Для здоровья лучше выбирать более сбалансированные варианты, например, овсянку, яйца или греческий йогурт с фруктами.

Уточнения

Тост тостовый хлеб (англ. toast) — пористый белый хлеб с тонкой корочкой, обычно продаётся в упаковках порезанным на ломтики.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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