Если пропадает кефир — приготовьте этот невероятно вкусный торт всего за 30 минут

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Торт "Если пропадает кефир" — это простой и быстрый десерт, который идеально подходит для тех случаев, когда в холодильнике остался кефир, а выпечка нужна срочно. Он готовится без заморочек и не требует особых кулинарных навыков.​

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крем на торте

Ингредиенты

Для теста

Мука — 2 стакана

Яйцо — 1 шт.

Кефир — 2 стакана

Сахар — 1 стакан

Сода — 0,5 ч. л.

Уксус — для гашения соды​

Для пропитки

Кефир — 1 стакан

Сахар — 0,5 стакана​

Приготовление

В глубокой миске взбить яйцо с сахаром до образования пены. Добавить кефир, погашенную уксусом соду и тщательно перемешать. Постепенно вводить муку, замешивая тесто консистенции густой сметаны. Разогреть духовку до 170 °C. Разделить тесто на 3 равные части. Выпекать каждый корж в форме, застеленной бумагой для выпечки, около 15-20 минут до золотистого цвета. Для пропитки смешать кефир с сахаром до растворения сахара. Готовые коржи пропитать кефирной смесью. По желанию, украсить торт натертой шоколадной конфетой или использовать другие ингредиенты по вкусу.​

Рекомендации

Торт "Если пропадает кефир" отличается мягкой текстурой и приятной кислинкой. Он отлично сочетается с чаем и станет хорошим дополнением к семейному чаепитию. Для украшения можно использовать кокосовую стружку, орехи, изюм или свежие ягоды, в зависимости от предпочтений.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

