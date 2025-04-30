Если пропадает кефир — приготовьте этот невероятно вкусный торт всего за 30 минут

Торт "Если пропадает кефир" — это простой и быстрый десерт, который идеально подходит для тех случаев, когда в холодильнике остался кефир, а выпечка нужна срочно. Он готовится без заморочек и не требует особых кулинарных навыков.
Мука — 2 стакана
Яйцо — 1 шт.
Кефир — 2 стакана
Сахар — 1 стакан
Сода — 0,5 ч. л.
Уксус — для гашения соды
Кефир — 1 стакан
Сахар — 0,5 стакана
В глубокой миске взбить яйцо с сахаром до образования пены.
Добавить кефир, погашенную уксусом соду и тщательно перемешать.
Постепенно вводить муку, замешивая тесто консистенции густой сметаны.
Разогреть духовку до 170 °C.
Разделить тесто на 3 равные части.
Выпекать каждый корж в форме, застеленной бумагой для выпечки, около 15-20 минут до золотистого цвета.
Для пропитки смешать кефир с сахаром до растворения сахара.
Готовые коржи пропитать кефирной смесью.
По желанию, украсить торт натертой шоколадной конфетой или использовать другие ингредиенты по вкусу.
Торт "Если пропадает кефир" отличается мягкой текстурой и приятной кислинкой. Он отлично сочетается с чаем и станет хорошим дополнением к семейному чаепитию. Для украшения можно использовать кокосовую стружку, орехи, изюм или свежие ягоды, в зависимости от предпочтений.
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.
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