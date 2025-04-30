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Если пропадает кефир — приготовьте этот невероятно вкусный торт всего за 30 минут

1:38
Еда

Торт "Если пропадает кефир" — это простой и быстрый десерт, который идеально подходит для тех случаев, когда в холодильнике остался кефир, а выпечка нужна срочно. Он готовится без заморочек и не требует особых кулинарных навыков.

Крем на торте
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крем на торте

Ингредиенты

Для теста

  • Мука — 2 стакана

  • Яйцо — 1 шт.

  • Кефир — 2 стакана

  • Сахар — 1 стакан

  • Сода — 0,5 ч. л.

  • Уксус — для гашения соды

Для пропитки

  • Кефир — 1 стакан

  • Сахар — 0,5 стакана

Приготовление

  1. В глубокой миске взбить яйцо с сахаром до образования пены.

  2. Добавить кефир, погашенную уксусом соду и тщательно перемешать.

  3. Постепенно вводить муку, замешивая тесто консистенции густой сметаны.

  4. Разогреть духовку до 170 °C.

  5. Разделить тесто на 3 равные части.

  6. Выпекать каждый корж в форме, застеленной бумагой для выпечки, около 15-20 минут до золотистого цвета.

  7. Для пропитки смешать кефир с сахаром до растворения сахара.

  8. Готовые коржи пропитать кефирной смесью.

  9. По желанию, украсить торт натертой шоколадной конфетой или использовать другие ингредиенты по вкусу.

Рекомендации

Торт "Если пропадает кефир" отличается мягкой текстурой и приятной кислинкой. Он отлично сочетается с чаем и станет хорошим дополнением к семейному чаепитию. Для украшения можно использовать кокосовую стружку, орехи, изюм или свежие ягоды, в зависимости от предпочтений.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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