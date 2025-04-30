Варенье из одуванчиков: потрясающий вкус и целебная сила в каждой ложке

Яркое, ароматное варенье из одуванчиков (или одуванчиковый "мед") не только очень приятно на вкус, но и обладает большой целебной силой. Это варенье невероятно полезно для здоровья.
Одуванчики (раскрытые цветки) — 200 шт.
Сахар — 750 г
Лимон — 1 шт.
Вода — 0,5 л
Собирайте одуванчики только в экологически чистом месте, вдали от дорог и городской "цивилизации". Цветки должны быть полностью раскрытыми, и лучше их собирать в середине ясного солнечного дня.
Промойте цветки одуванчиков и выложите их в эмалированную кастрюлю.
Залейте цветки горячей водой и закройте крышкой. Поставьте кастрюлю на огонь на 10 минут.
Нарежьте лимон маленькими кусочками.
Снимите кастрюлю с огня и дайте настояться цветкам в воде в течение 20 минут.
Слейте воду с настоявшихся одуванчиков и хорошо отожмите цветки.
В отвар из одуванчиков добавьте лимон и сахар. Растворите сахар и варите варенье на медленном огне, периодически помешивая, 20-30 минут.
Горячее варенье из одуванчиков налейте в подготовленную сухую банку, закройте крышкой (банку можно перевернуть).
Варенье из одуванчиков готово!
Приятного аппетита!
Одува́нчик (лат. Taráxacum) — род многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).
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