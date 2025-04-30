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Варенье из одуванчиков: потрясающий вкус и целебная сила в каждой ложке

1:30
Еда

Яркое, ароматное варенье из одуванчиков (или одуванчиковый "мед") не только очень приятно на вкус, но и обладает большой целебной силой. Это варенье невероятно полезно для здоровья.

Одуванчики
Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Одуванчики

Продукты

  • Одуванчики (раскрытые цветки) — 200 шт.

  • Сахар — 750 г

  • Лимон — 1 шт.

  • Вода — 0,5 л

Важно

Собирайте одуванчики только в экологически чистом месте, вдали от дорог и городской "цивилизации". Цветки должны быть полностью раскрытыми, и лучше их собирать в середине ясного солнечного дня.

Пошаговый рецепт

  1. Промойте цветки одуванчиков и выложите их в эмалированную кастрюлю.

  2. Залейте цветки горячей водой и закройте крышкой. Поставьте кастрюлю на огонь на 10 минут.

  3. Нарежьте лимон маленькими кусочками.

  4. Снимите кастрюлю с огня и дайте настояться цветкам в воде в течение 20 минут.

  5. Слейте воду с настоявшихся одуванчиков и хорошо отожмите цветки.

  6. В отвар из одуванчиков добавьте лимон и сахар. Растворите сахар и варите варенье на медленном огне, периодически помешивая, 20-30 минут.

  7. Горячее варенье из одуванчиков налейте в подготовленную сухую банку, закройте крышкой (банку можно перевернуть).

  8. Варенье из одуванчиков готово!

Приятного аппетита!

Уточнения

Одува́нчик (лат. Taráxacum) — род многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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