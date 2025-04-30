Варенье из одуванчиков: потрясающий вкус и целебная сила в каждой ложке

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Яркое, ароматное варенье из одуванчиков (или одуванчиковый "мед") не только очень приятно на вкус, но и обладает большой целебной силой. Это варенье невероятно полезно для здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Одуванчики

Продукты

Одуванчики (раскрытые цветки) — 200 шт.

Сахар — 750 г

Лимон — 1 шт.

Вода — 0,5 л

Важно

Собирайте одуванчики только в экологически чистом месте, вдали от дорог и городской "цивилизации". Цветки должны быть полностью раскрытыми, и лучше их собирать в середине ясного солнечного дня.

Пошаговый рецепт

Промойте цветки одуванчиков и выложите их в эмалированную кастрюлю. Залейте цветки горячей водой и закройте крышкой. Поставьте кастрюлю на огонь на 10 минут. Нарежьте лимон маленькими кусочками. Снимите кастрюлю с огня и дайте настояться цветкам в воде в течение 20 минут. Слейте воду с настоявшихся одуванчиков и хорошо отожмите цветки. В отвар из одуванчиков добавьте лимон и сахар. Растворите сахар и варите варенье на медленном огне, периодически помешивая, 20-30 минут. Горячее варенье из одуванчиков налейте в подготовленную сухую банку, закройте крышкой (банку можно перевернуть). Варенье из одуванчиков готово!

Приятного аппетита!

Уточнения

Одува́нчик (лат. Taráxacum) — род многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).

