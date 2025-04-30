Всего 5 минут и готово: этот рецепт овсяного десерта в микроволновке покорит ваше сердце

Если вы не любите выпечку и сложные рецепты, этот совет для вас! Вам не нужно часами стоять у плиты — достаточно иметь микроволновую печь. Приготовьте вкусный и полезный десерт без выпечки всего за несколько минут.
Ингредиенты (на одну порцию):
Приготовление:
Этот десерт готовится быстро и просто, а также содержит много белка (благодаря яйцам, протеину и творогу), сложных углеводов (из овсяных хлопьев) и полезных жиров (из орехов). Он отлично подойдёт тем, кто следит за своим питанием или хочет отказаться от сахара.
Попробуйте этот рецепт, и вы удивитесь, насколько вкусным и полезным может быть десерт без выпечки!
Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
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