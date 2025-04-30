Всего 5 минут и готово: этот рецепт овсяного десерта в микроволновке покорит ваше сердце

Если вы не любите выпечку и сложные рецепты, этот совет для вас! Вам не нужно часами стоять у плиты — достаточно иметь микроволновую печь. Приготовьте вкусный и полезный десерт без выпечки всего за несколько минут.

Фото: freepik.com by user14908974, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кекс в кружке

Ингредиенты (на одну порцию):

60 г овсяных хлопьев (6 столовых ложек)

1 яйцо

Подсластитель (фруктовые сахарозаменители, протеин, мёд)

1 чайная ложка какао

1 чайная ложка разрыхлителя (по желанию)

Натуральный йогурт или творог

Орехи (любые)

Приготовление:

Вскипятите воду и залейте ею овсяные хлопья. Добавьте подсластитель. Взбейте яйцо и добавьте его к хлопьям. Тщательно перемешайте. Добавьте какао и разрыхлитель. Разрыхлитель можно не использовать, но с ним десерт получится пышнее. Перелейте смесь в кружку или термостойкую ёмкость. Поставьте в микроволновку на 3-4 минуты. Достаньте из микроволновки, добавьте йогурт или творог. Украсьте орехами или фруктами.

Этот десерт готовится быстро и просто, а также содержит много белка (благодаря яйцам, протеину и творогу), сложных углеводов (из овсяных хлопьев) и полезных жиров (из орехов). Он отлично подойдёт тем, кто следит за своим питанием или хочет отказаться от сахара.



Попробуйте этот рецепт, и вы удивитесь, насколько вкусным и полезным может быть десерт без выпечки!

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.



