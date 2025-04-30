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Всего 5 минут и готово: этот рецепт овсяного десерта в микроволновке покорит ваше сердце

Еда

Если вы не любите выпечку и сложные рецепты, этот совет для вас! Вам не нужно часами стоять у плиты — достаточно иметь микроволновую печь. Приготовьте вкусный и полезный десерт без выпечки всего за несколько минут.

Кекс в кружке
Фото: freepik.com by user14908974, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кекс в кружке

Ингредиенты (на одну порцию):

  • 60 г овсяных хлопьев (6 столовых ложек)
  • 1 яйцо
  • Подсластитель (фруктовые сахарозаменители, протеин, мёд)
  • 1 чайная ложка какао
  • 1 чайная ложка разрыхлителя (по желанию)
  • Натуральный йогурт или творог
  • Орехи (любые)

Приготовление:

  1. Вскипятите воду и залейте ею овсяные хлопья. Добавьте подсластитель.
  2. Взбейте яйцо и добавьте его к хлопьям. Тщательно перемешайте.
  3. Добавьте какао и разрыхлитель. Разрыхлитель можно не использовать, но с ним десерт получится пышнее.
  4. Перелейте смесь в кружку или термостойкую ёмкость.
  5. Поставьте в микроволновку на 3-4 минуты.
  6. Достаньте из микроволновки, добавьте йогурт или творог. Украсьте орехами или фруктами.

Этот десерт готовится быстро и просто, а также содержит много белка (благодаря яйцам, протеину и творогу), сложных углеводов (из овсяных хлопьев) и полезных жиров (из орехов). Он отлично подойдёт тем, кто следит за своим питанием или хочет отказаться от сахара.


Попробуйте этот рецепт, и вы удивитесь, насколько вкусным и полезным может быть десерт без выпечки!

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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