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Простой, как дважды два: рецепт закуски из печени и яиц, который станет вашим фирменным блюдом

0:58
Еда

Предлагаем вам интересный рецепт оригинальной, полезной и очень простой закуски из куриной печени, которая станет украшением любого стола — будь то праздник или обычный день.

Фаршированные яйца
Фото: openverse.org by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фаршированные яйца

Ингредиенты:

  • 6 варёных куриных яиц,
  • 150 г отварной куриной печени,
  • 50 г сливочного масла,
  • соль по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Отварные яйца разрезаем пополам и аккуратно вынимаем желтки.
  2. Желтки разминаем вилкой в отдельной посуде.
  3. Куриную печень пюрируем в блендере и смешиваем с желтками.
  4. Вливаем растопленное сливочное масло, солим по вкусу и тщательно перемешиваем до однородной консистенции.
  5. Полученной смесью наполняем половинки яиц.
  6. По желанию, украшаем закуску свежей зеленью и подаём к столу. Ваши гости будут в восторге!

Наслаждайтесь этим нежным и вкусным блюдом!

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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