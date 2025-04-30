Простой, как дважды два: рецепт закуски из печени и яиц, который станет вашим фирменным блюдом

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам интересный рецепт оригинальной, полезной и очень простой закуски из куриной печени, которая станет украшением любого стола — будь то праздник или обычный день.

Фото: openverse.org by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Фаршированные яйца

Ингредиенты:

6 варёных куриных яиц,

150 г отварной куриной печени,

50 г сливочного масла,

соль по вкусу.

Процесс приготовления:

Отварные яйца разрезаем пополам и аккуратно вынимаем желтки. Желтки разминаем вилкой в отдельной посуде. Куриную печень пюрируем в блендере и смешиваем с желтками. Вливаем растопленное сливочное масло, солим по вкусу и тщательно перемешиваем до однородной консистенции. Полученной смесью наполняем половинки яиц. По желанию, украшаем закуску свежей зеленью и подаём к столу. Ваши гости будут в восторге!

Наслаждайтесь этим нежным и вкусным блюдом!

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.



Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.

