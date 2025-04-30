Простой, как дважды два: рецепт закуски из печени и яиц, который станет вашим фирменным блюдом

Предлагаем вам интересный рецепт оригинальной, полезной и очень простой закуски из куриной печени, которая станет украшением любого стола — будь то праздник или обычный день.
Ингредиенты:
Процесс приготовления:
Наслаждайтесь этим нежным и вкусным блюдом!
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.
Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.
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