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Если у вас есть семена чиа, знайте, это настоящее сокровище: 5 способов использовать их дома

3:55
Еда

Семена чиа происходят от древнего растения, которое употребляется в пищу на протяжении тысяч лет. Итак, если у вас дома есть семена чиа, у вас есть настоящее сокровище: вот 5 способов их использования и экономии.

Правильное питание
Фото: unsplash.com by Jannis Brandt, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Правильное питание

Чиа — древнее семя, игравшее важную роль в религиозных церемониях древних цивилизаций. Говорят, что воины, находящиеся в бою, могли получить достаточно энергии, чтобы выжить в течение 24 часов, съев всего одну ложку этих семян. Его также употребляли женщины, готовившиеся к родам.

Название "чиа" происходит от слова майяского происхождения и означает "сила". Этот суперпродукт выделяется высоким содержанием омега-3, а также его пользой для контроля артериального давления и снижения уровня холестерина.

Кроме того, исследования показывают, что чиа обладает такими питательными свойствами, как:

  • В 5 раз больше кальция, чем в молоке
  • В 3 раза больше антиоксидантов, чем в чернике
  • В 3 раза больше железа, чем в шпинате
  • В 2 раза больше клетчатки, чем в овсе
  • В 2 раза больше белка, чем в любом овоще
  • В 2 раза больше калия, чем в бананах

Самый распространенный способ употребления семян чиа — замачивание их в воде, соках, лимонаде или других жидкостях.

Однако их также можно добавлять в йогурты, салаты или использовать в молотом виде в составе муки для обогащения хлеба, тортов или печенья, а также использовать при изготовлении масляных красок.

Благодаря низкой себестоимости производства и высокой пищевой ценности чиа считается пищей будущего. Правильный способ употребления — активированный, то есть, увлажненный в течение нескольких минут перед употреблением.

5 способов использовать семена чиа дома и избежать отходов

Чиа-пудинг

Это один из самых популярных и простых способов употребления чиа. Смешайте семена чиа с любимым напитком (обычным или растительным молоком, например, миндальным, кокосовым или овсяным) в соотношении примерно 3 столовые ложки семян чиа на 1 стакан жидкости.

Добавьте подсластители, такие как мед, агава или стевия, а также ароматизаторы, такие как ваниль или какао.

Оставьте в холодильнике минимум на 2 часа или на ночь, чтобы семена впитали жидкость и приобрели желеобразную текстуру.

Для большего вкуса и текстуры можно добавить фрукты, мюсли или орехи.

Витамины и смузи

Добавляйте одну-две столовые ложки чиа в смузи и коктейли. Они не сильно меняют вкус, но увеличивают содержание клетчатки, омега-3 и белка. Кроме того, они помогают слегка загустить напиток.

Салаты и йогурты

Цельные семена чиа имеют слегка хрустящую текстуру, которая может придать особую нотку салатам, йогуртам или фруктовым блюдам. Перед употреблением просто посыпьте сверху ложкой.

Натуральный загуститель

Благодаря своей способности впитывать жидкости и образовывать гель, чиа можно использовать в качестве натурального загустителя в соусах, домашних джемах и даже в веганских рецептах в качестве заменителя яиц. Для этого постепенно добавляйте семена и дайте постоять, пока смесь не достигнет желаемой консистенции.

Выпечка

Добавляйте семена чиа в тесто для хлеба, кексов, печенья или блинов. Они обогатят рецепт питательными веществами и придадут ему легкую текстуру. Ими также можно посыпать верх перед выпечкой для придания хрустящей декоративной корочки.

Уточнения

Чиа белая или Шалфей испанский (лат. Salvia hispanica) — растение семейства Яснотковые, вид рода Шалфей.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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