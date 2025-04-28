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Почему фасоль остаётся твёрдой: ошибки, которые совершают почти все

1:50
Еда

Фасоль редко становится основой ежедневных блюд. Всё дело в долгой подготовке и капризном результате: зерна часто остаются твёрдыми и сухими. Но зная несколько хитростей, можно добиться идеальной текстуры.

фасоль
Фото: flickr.com by Joelk75, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
фасоль

Вода — залог успеха

При варке фасоли нельзя доливать холодную воду — только кипяток или очень горячую! Холодная жидкость моментально остановит процесс размягчения, и зерна останутся жёсткими, сколько бы их ни варили.

Осторожно с содой

Некоторые используют пищевую соду, чтобы ускорить приготовление фасоли. Да, это сработает, но пострадает качество блюда: питательные свойства фасоли заметно снизятся.

Когда добавлять соль

Соль — отдельная история. В белую и красную фасоль её стоит добавлять только в конце варки. В противном случае зерна затвердеют, и такую фасоль можно будет использовать разве что для салатов или холодных закусок.

Правильное замачивание

Ускорить варку помогает предварительное замачивание фасоли в остывшей кипячёной воде. Этот шаг существенно экономит время и улучшает консистенцию готового блюда.

Сорта варим отдельно

Если по рецепту требуется использовать разные сорта фасоли, важно готовить их отдельно. Каждый вид имеет свой срок варки, и чтобы избежать пересушенных или недоваренных зёрен, их лучше смешивать уже после готовности.

Что выбрать для первых блюд

Для супов и рагу идеальным вариантом станет белая фасоль: она хорошо сохраняет форму и не мутит бульон. А вот красную или чёрную фасоль стоит оставить для салатов и овощных гарниров — добавив их в бульон, вы потеряете прозрачность.

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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