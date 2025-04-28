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Как сделать суп густым без муки: трюки шеф-поваров, о которых мало кто знает

2:43
Еда

Многие уверены: густота супа — знак насыщенного вкуса. Однако добавление муки часто оставляет неприятную мучнистость. Профессиональные повара нашли элегантное решение: использовать натуральные загустители.

Картофельный суп
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофельный суп

Овощи вместо муки

Кабачки, цветная капуста и картофель, отваренные и взбитые в блендере, превращают бульон в бархатистый крем-суп без единого комка. Особенно хорошо работает запечённая тыква — даже половинки хватит, чтобы сделать легкий овощной бульон густым и насыщенным.

Важно помнить: овощи нельзя переваривать. Слишком мягкая структура разрушит текстуру супа и сделает его водянистым.

Бобовые — натуральная кремовость

Красная чечевица — любимый секрет ресторанов. Она разваривается быстро, выделяя крахмал, который естественно сгущает бульон. Достаточно добавить 4-5 столовых ложек за 15 минут до готовности.

Нут и белая фасоль тоже подойдут, но их нужно заранее замачивать. Чтобы сэкономить время, можно использовать консервированные бобовые: разомните их вилкой и добавьте в суп за 10 минут до конца варки.

Восточные хитрости: крахмал и кокос

Азиатские кухни давно используют крахмалистые загустители. Рисовая мука, разведенная в холодной воде (1 ст. л. на стакан), вводится за 2-3 минуты до окончания варки. Она делает суп плотнее, не изменяя вкус.

В тайских супах густоту и аромат придаёт кокосовое молоко. В европейских блюдах его заменяет обжаренная овсяная мука, убирающая сырой привкус.

Сливочная текстура без лишнего жира

Сыр бри или камамбер, растопленный в горячем супе, создаёт шелковистую текстуру. Тофу, взбитый с небольшим количеством бульона, превращается в идеальный белковый загуститель. А пара ложек ореховой пасты подчеркнёт вкус азиатских и африканских блюд.

Нетипичные решения: хлеб и грибы

Цельнозерновые панировочные сухари легко впитают лишнюю жидкость. Белый багет, размоченный в бульоне, добавит кремовости. А сушеные грибы, измельчённые в порошок, подарят блюду густоту и глубокий аромат.

Подача тоже имеет значение

Холодные супы становятся плотнее, если добавить ледяные кубики из овощного сока или авокадо. А горячие супы стоит подавать в хорошо прогретых тарелках — это поможет сохранить их структуру и вкус.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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