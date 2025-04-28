Как из обычного мяса сделать легенду пикника: три советских рецепта

Майские праздники — идеальное время для пикников, а где пикник, там и ароматный шашлык. Но главный залог успеха — не только выбор мяса, а ещё и правильный маринад. Корреспондент NewsNN собрала три проверенных временем рецепта от дедушки, которые использовали ещё в советские годы.
Если нужно быстро замариновать мясо, дедушка советует использовать уксус — но с осторожностью, чтобы не испортить текстуру.
1,5 кг свинины (шея или окорок);
3 крупные луковицы;
100 мл столового уксуса (9%);
100 мл воды;
1 ч. л соли;
1 ч. л черного перца;
1 ч. л паприки.
Крупно нарезать мясо, лук — полукольцами, размять его до появления сока.
Смешать уксус, воду, специи.
Залить маринадом мясо, перемешать, придавить тарелкой и убрать в холод на 3-4 часа или на ночь.
Этот рецепт дедушка привез от своих кавказских друзей. Горчица здесь играет двойную роль — и аромат добавит, и мясо на углях сохранит сочным.
1,5 кг свинины;
3 ст. л меда;
3 ст. л горчицы;
4 зубчика чеснока;
Томатный сок и соль (или заменить на соевый соус);
1 ч. л черного перца;
Сок половинки лимона.
Соединить все ингредиенты.
Залить мясо получившимся соусом, перемешать и оставить мариноваться на 2-3 часа.
Когда мясо оказалось жёстким, кефир выручает лучше всего. Этот способ дедушка подсмотрел у бабушки.
1,5 кг свинины;
500 мл кефира (3,2%);
2 крупные луковицы;
4 зубчика чеснока;
1 ч. л зиры;
1 ч. л кориандра;
1 ч. л соли;
Щепотка острого перца.
Смешать кефир, специи, лук и чеснок.
Замариновать мясо, оставить в холодильнике на 4-6 часов.
С уксусом — осторожно, чтобы мясо не стало жёстким.
Лук всегда разминайте, чтобы выделить больше сока.
Нужно быстро? Кефирный маринад справится быстрее других.
Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш - вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.
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