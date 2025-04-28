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Как из обычного мяса сделать легенду пикника: три советских рецепта

2:40
Еда

Майские праздники — идеальное время для пикников, а где пикник, там и ароматный шашлык. Но главный залог успеха — не только выбор мяса, а ещё и правильный маринад. Корреспондент NewsNN собрала три проверенных временем рецепта от дедушки, которые использовали ещё в советские годы.

Шашлык на мангале
Фото: Adobe Stock by spyrakot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шашлык на мангале

Классика пикника: уксусно-луковый маринад

Если нужно быстро замариновать мясо, дедушка советует использовать уксус — но с осторожностью, чтобы не испортить текстуру.

Ингредиенты:

  • 1,5 кг свинины (шея или окорок);

  • 3 крупные луковицы;

  • 100 мл столового уксуса (9%);

  • 100 мл воды;

  • 1 ч. л соли;

  • 1 ч. л черного перца;

  • 1 ч. л паприки.

Приготовление:

  1. Крупно нарезать мясо, лук — полукольцами, размять его до появления сока.

  2. Смешать уксус, воду, специи.

  3. Залить маринадом мясо, перемешать, придавить тарелкой и убрать в холод на 3-4 часа или на ночь.

Кавказский секрет: медово-горчичный маринад

Этот рецепт дедушка привез от своих кавказских друзей. Горчица здесь играет двойную роль — и аромат добавит, и мясо на углях сохранит сочным.

Ингредиенты:

  • 1,5 кг свинины;

  • 3 ст. л меда;

  • 3 ст. л горчицы;

  • 4 зубчика чеснока;

  • Томатный сок и соль (или заменить на соевый соус);

  • 1 ч. л черного перца;

  • Сок половинки лимона.

Приготовление:

  1. Соединить все ингредиенты.

  2. Залить мясо получившимся соусом, перемешать и оставить мариноваться на 2-3 часа.

Секрет бабушки: кефирный маринад для нежности

Когда мясо оказалось жёстким, кефир выручает лучше всего. Этот способ дедушка подсмотрел у бабушки.

Ингредиенты:

  • 1,5 кг свинины;

  • 500 мл кефира (3,2%);

  • 2 крупные луковицы;

  • 4 зубчика чеснока;

  • 1 ч. л зиры;

  • 1 ч. л кориандра;

  • 1 ч. л соли;

  • Щепотка острого перца.

Приготовление:

  1. Смешать кефир, специи, лук и чеснок.

  2. Замариновать мясо, оставить в холодильнике на 4-6 часов.

Полезные советы от дедушки

  • С уксусом — осторожно, чтобы мясо не стало жёстким.

  • Лук всегда разминайте, чтобы выделить больше сока.

  • Нужно быстро? Кефирный маринад справится быстрее других.

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш - вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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