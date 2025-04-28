Как из обычного мяса сделать легенду пикника: три советских рецепта

2:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Майские праздники — идеальное время для пикников, а где пикник, там и ароматный шашлык. Но главный залог успеха — не только выбор мяса, а ещё и правильный маринад. Корреспондент NewsNN собрала три проверенных временем рецепта от дедушки, которые использовали ещё в советские годы.

Фото: Adobe Stock by spyrakot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шашлык на мангале

Классика пикника: уксусно-луковый маринад

Если нужно быстро замариновать мясо, дедушка советует использовать уксус — но с осторожностью, чтобы не испортить текстуру.

Ингредиенты:

1,5 кг свинины (шея или окорок);

3 крупные луковицы;

100 мл столового уксуса (9%);

100 мл воды;

1 ч. л соли;

1 ч. л черного перца;

1 ч. л паприки.

Приготовление:

Крупно нарезать мясо, лук — полукольцами, размять его до появления сока. Смешать уксус, воду, специи. Залить маринадом мясо, перемешать, придавить тарелкой и убрать в холод на 3-4 часа или на ночь.

Кавказский секрет: медово-горчичный маринад

Этот рецепт дедушка привез от своих кавказских друзей. Горчица здесь играет двойную роль — и аромат добавит, и мясо на углях сохранит сочным.

Ингредиенты:

1,5 кг свинины;

3 ст. л меда;

3 ст. л горчицы;

4 зубчика чеснока;

Томатный сок и соль (или заменить на соевый соус);

1 ч. л черного перца;

Сок половинки лимона.

Приготовление:

Соединить все ингредиенты. Залить мясо получившимся соусом, перемешать и оставить мариноваться на 2-3 часа.

Секрет бабушки: кефирный маринад для нежности

Когда мясо оказалось жёстким, кефир выручает лучше всего. Этот способ дедушка подсмотрел у бабушки.

Ингредиенты:

1,5 кг свинины;

500 мл кефира (3,2%);

2 крупные луковицы;

4 зубчика чеснока;

1 ч. л зиры;

1 ч. л кориандра;

1 ч. л соли;

Щепотка острого перца.

Приготовление:

Смешать кефир, специи, лук и чеснок. Замариновать мясо, оставить в холодильнике на 4-6 часов.

Полезные советы от дедушки

С уксусом — осторожно, чтобы мясо не стало жёстким.

Лук всегда разминайте, чтобы выделить больше сока.

Нужно быстро? Кефирный маринад справится быстрее других.

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш - вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.



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