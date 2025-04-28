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Столовые СССР: как кормили страну быстро и сытно

Еда

Столовая в Советском Союзе — это был настоящий институт общественного питания, знакомый каждому от школьника до академика.

Столовая
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Столовая

Здесь не только ели, но и обсуждали последние новости, строили планы и просто отдыхали от забот.

Как выглядела столовая

  • Простой, но чистый интерьер: кафель на стенах, длинные столы с пластиковыми скатертями.
  • Тяжёлые алюминиевые приборы, стеклянные подносы и металлические корзинки для хлеба.
  • Очередь с подносами в руках — привычная сцена обеденного времени.

В школьных и заводских столовых пахло сразу всем: свежим хлебом, щами, кашами и жареной рыбой.

Что ели

Меню столовых было сытным и понятным:

  • Первые блюда: щи, борщ, рассольник, солянка.
  • Вторые блюда: макароны по-флотски, котлеты с картофельным пюре, гуляш.
  • Салаты: тёртая морковь с чесноком, винегрет, капуста квашеная.
  • Компоты и кисели в гранёных стаканах, а на десерт — творожная запеканка или булочка с повидлом.

Порции были большими, еда — сытной, а цены — доступными для всех.

Атмосфера

— Всё было поставлено на поток: быстро, чётко, без лишних церемоний.
— Поварихи и раздатчицы носили крахмальные фартуки и строго следили за нормами.
— На больших заводах столовые кормили тысячи человек за пару часов.

Еда в столовых была сделана по ГОСТу, а значит — стабильной, понятной и узнаваемой на вкус.

Столовая в СССР — это место, где в тарелке всегда была простая, честная еда, а в воздухе — запах супов, жареного лука и свежей выпечки. Здесь не требовалось выбирать из сотни блюд: всё было просто, но душевно. И многие до сих пор вспоминают ту капусту, тот борщ и тот вкус настоящего, советского обеда.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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