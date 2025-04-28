Столовые СССР: как кормили страну быстро и сытно

Столовая в Советском Союзе — это был настоящий институт общественного питания, знакомый каждому от школьника до академика.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Столовая

Здесь не только ели, но и обсуждали последние новости, строили планы и просто отдыхали от забот.

Как выглядела столовая

Простой, но чистый интерьер: кафель на стенах, длинные столы с пластиковыми скатертями.

Тяжёлые алюминиевые приборы, стеклянные подносы и металлические корзинки для хлеба.

Очередь с подносами в руках — привычная сцена обеденного времени.

В школьных и заводских столовых пахло сразу всем: свежим хлебом, щами, кашами и жареной рыбой.

Что ели

Меню столовых было сытным и понятным:

Первые блюда: щи, борщ, рассольник, солянка.

Вторые блюда: макароны по-флотски, котлеты с картофельным пюре, гуляш.

Салаты: тёртая морковь с чесноком, винегрет, капуста квашеная.

Компоты и кисели в гранёных стаканах, а на десерт — творожная запеканка или булочка с повидлом.

Порции были большими, еда — сытной, а цены — доступными для всех.

Атмосфера

— Всё было поставлено на поток: быстро, чётко, без лишних церемоний.

— Поварихи и раздатчицы носили крахмальные фартуки и строго следили за нормами.

— На больших заводах столовые кормили тысячи человек за пару часов.

Еда в столовых была сделана по ГОСТу, а значит — стабильной, понятной и узнаваемой на вкус.

Столовая в СССР — это место, где в тарелке всегда была простая, честная еда, а в воздухе — запах супов, жареного лука и свежей выпечки. Здесь не требовалось выбирать из сотни блюд: всё было просто, но душевно. И многие до сих пор вспоминают ту капусту, тот борщ и тот вкус настоящего, советского обеда.