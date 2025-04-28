Столовые СССР: как кормили страну быстро и сытно

Столовая в Советском Союзе — это был настоящий институт общественного питания, знакомый каждому от школьника до академика.
Здесь не только ели, но и обсуждали последние новости, строили планы и просто отдыхали от забот.
Как выглядела столовая
В школьных и заводских столовых пахло сразу всем: свежим хлебом, щами, кашами и жареной рыбой.
Что ели
Меню столовых было сытным и понятным:
Порции были большими, еда — сытной, а цены — доступными для всех.
Атмосфера
— Всё было поставлено на поток: быстро, чётко, без лишних церемоний.
— Поварихи и раздатчицы носили крахмальные фартуки и строго следили за нормами.
— На больших заводах столовые кормили тысячи человек за пару часов.
Еда в столовых была сделана по ГОСТу, а значит — стабильной, понятной и узнаваемой на вкус.
Столовая в СССР — это место, где в тарелке всегда была простая, честная еда, а в воздухе — запах супов, жареного лука и свежей выпечки. Здесь не требовалось выбирать из сотни блюд: всё было просто, но душевно. И многие до сих пор вспоминают ту капусту, тот борщ и тот вкус настоящего, советского обеда.
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