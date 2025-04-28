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Хрустящая корочка на шашлыке вредна: как готовить мясо на мангале, чтобы оно получалось полезным

0:57
Еда

Эксперты раскрыли, что хрустящая корочка на шашлыке, а в особенности на красном мясе может принести вред. Как готовить мясо на мангале, чтобы оно было полезным, расскажем ниже.

шашлык
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shashlik.jpg by Игоревич
шашлык

При жарке на открытом огне, на сковородке или гриле выделяются опасные соединения — полициклические ароматические углеводороды и гетероциклические амины. То есть любимая корочка и, конечно же, шкварочки опасны.

Эти канцерогенные вещества могут вызывать развитие рака груди, простаты, печени, кожи и других органов. Особенно много их, если мясо жарится с маслом. Чаще лучше мясо варить, тушить, запекать в рукаве без корочки.

Врач-кардиолог Константин Иванов добавил, что хорошему свежему, мягкому мясу маринад не нужен. Вам понадобятся только лук, соль и перец, пишет KP. RU.

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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