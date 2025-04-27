Кремовая и нежная, как в детсаде: готовим молочную рисовую кашу без ошибок

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие до сих пор вспоминают ту особую молочную рисовую кашу из детского сада. Плотная, но нежная, без намёка на "размазню", с идеальной текстурой — это блюдо было настоящим утешением и радостью.

Фото: commons.wikimedia.org by gran, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Рис

Что делает кашу идеальной

Секрет легендарной каши — в правильных пропорциях и тщательной технологии приготовления. Крупа должна быть полностью готовой, но не переваренной, а консистенция — идеальной: ни густой, ни жидкой.

Ингредиенты и пропорции

Для приготовления понадобится:

Тщательно промытый рис

Молоко

Холодная вода

Сахар — 10 чайных ложек

Соль — 1,5 чайной ложки

Главное правило: на один объём риса берите три объёма молока и три объёма воды. Самый удобный способ — использовать кружку в качестве мерной единицы: на одну кружку риса — шесть кружек жидкости.

Пошаговый процесс

Насыпьте рис в кастрюлю. Залейте холодную воду и молоко, добавьте сахар и соль. Поставьте на сильный огонь и доведите до активного кипения. Как только жидкость начнёт бурлить, уменьшите огонь до минимума. Варите кашу 20 минут, периодически помешивая, чтобы избежать пригорания.

Последний штрих

Когда каша будет готова, дайте ей настояться несколько минут прямо в кастрюле. Это поможет блюду достичь той самой воздушной и в то же время плотной текстуры, которую многие помнят с детства.

Уточнения

Ри́совая ка́ша - каша из риса. Для приготовления блюда рис варят в воде или молоке, пока он не разварится.



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