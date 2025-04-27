Лёгкий, как облако: крем, который покорит ваши десерты за 10 минут

Хотите украсить десерты чем-то особенным без лишней возни? Этот фантастический масляный крем с минимальным составом станет настоящим открытием. Лёгкий, как перышко, он идеален для тортов, не печёных десертов и любых сладких фантазий.
500 г сливочного масла
395 г сгущённого молока
3 столовые ложки Нутеллы (или другой шоколадной пасты)
Положите масло в миску и взбивайте миксером около 10 минут. Оно должно стать белым и воздушным.
Тонкой струйкой добавляйте сгущённое молоко, продолжая взбивать. Любители карамельного вкуса могут заменить обычную сгущёнку на варёную.
Положите Нутеллу или другую любимую шоколадную пасту и взбивайте до однородной массы.
Аккуратно перемешайте крем силиконовой лопаткой, чтобы убедиться, что все ингредиенты равномерно распределены.
Теперь можно использовать его для прослойки тортов, украшения пирожных или создания волшебных не печёных десертов.
Этот крем — настоящая находка для всех любителей сладостей. Быстрый в приготовлении, с богатым, но удивительно нежным вкусом, он легко станет вашей любимой фишкой на кухне. Хотите порадовать родных или удивить гостей? С этим рецептом успех обеспечен!
Крем - отделочный полуфабрикат кондитерского производства, используется как для украшения поверхности изделий, так и для прослаивания и обмазывания коржей и заполнения полостей выпеченных полуфабрикатов.
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