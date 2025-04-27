Лёгкий, как облако: крем, который покорит ваши десерты за 10 минут

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите украсить десерты чем-то особенным без лишней возни? Этот фантастический масляный крем с минимальным составом станет настоящим открытием. Лёгкий, как перышко, он идеален для тортов, не печёных десертов и любых сладких фантазий.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крем на торте

Что понадобится

500 г сливочного масла

395 г сгущённого молока

3 столовые ложки Нутеллы (или другой шоколадной пасты)

Как приготовить идеальный крем

1. Взбиваем масло

Положите масло в миску и взбивайте миксером около 10 минут. Оно должно стать белым и воздушным.

2. Постепенно вливаем сгущёнку

Тонкой струйкой добавляйте сгущённое молоко, продолжая взбивать. Любители карамельного вкуса могут заменить обычную сгущёнку на варёную.

3. Добавляем шоколадную нотку

Положите Нутеллу или другую любимую шоколадную пасту и взбивайте до однородной массы.

4. Финальный штрих

Аккуратно перемешайте крем силиконовой лопаткой, чтобы убедиться, что все ингредиенты равномерно распределены.

5. Крем готов

Теперь можно использовать его для прослойки тортов, украшения пирожных или создания волшебных не печёных десертов.

Лёгкость, вкус и бесконечные возможности

Этот крем — настоящая находка для всех любителей сладостей. Быстрый в приготовлении, с богатым, но удивительно нежным вкусом, он легко станет вашей любимой фишкой на кухне. Хотите порадовать родных или удивить гостей? С этим рецептом успех обеспечен!

Уточнения

Крем - отделочный полуфабрикат кондитерского производства, используется как для украшения поверхности изделий, так и для прослаивания и обмазывания коржей и заполнения полостей выпеченных полуфабрикатов.



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