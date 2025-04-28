Нежная капуста и румяная колбаска: рецепт, который хочется повторить

Иногда самые незамысловатые блюда приносят настоящее гастрономическое удовольствие. Тушёная капуста с колбасой на сковороде — именно такой случай: минимум затрат, максимум вкуса. А ещё это отличный способ дать "вторую жизнь" продуктам, которые чуть подустали в холодильнике: потерявшим сочность помидорам, морковке или поднадоевшей колбасе.
Вкусно, экономно и с заботой о запасах — идеальный ужин для рачительных хозяек и хозяев!
Белокочанная капуста — 1,3 кг
Репчатый лук — 200 г
Морковь — 1 шт.
Помидоры — 400 г
Варёная колбаса — 200 г
Растительное масло — 3 ст. л.
Питьевая вода — 150 мл
Чеснок — 1 зубчик
Молотая копчёная паприка — 1 ст. л.
Яблочный уксус — 1 ст. л.
Соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу
Шаг 1.
Подготовьте все ингредиенты. Капусту разрежьте пополам, удалите кочерыжку и нарежьте мелкими квадратиками. Лук почистите и нарежьте кубиками.
Шаг 2.
Очистите морковь и натрите её на крупной или средней тёрке. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло.
Шаг 3.
Обжарьте лук до мягкости (около 5 минут), добавьте морковь и жарьте ещё 5 минут, помешивая.
Шаг 4.
Выложите в сковороду капусту, перемешайте. Влейте воду, накройте крышкой и тушите на среднем огне 10 минут, периодически помешивая. Если вода останется, прибавьте огонь и дайте жидкости выпариться.
Шаг 5.
Нарежьте помидоры кубиками и добавьте их к овощам. Немного посолите, перемешайте и тушите под крышкой 5 минут. Затем добавьте измельчённый чеснок.
Шаг 6.
Колбасу нарежьте кубиками и отправьте в сковороду. Приправьте паприкой, солью и перцем по вкусу. Влейте яблочный уксус, аккуратно перемешайте и тушите на слабом огне под крышкой ещё 10 минут.
Готово! Подавайте горячим — аромат стоит такой, что не устоять.
Колбаса́ — пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.
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