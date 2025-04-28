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Нежная капуста и румяная колбаска: рецепт, который хочется повторить

2:28
Еда

Иногда самые незамысловатые блюда приносят настоящее гастрономическое удовольствие. Тушёная капуста с колбасой на сковороде — именно такой случай: минимум затрат, максимум вкуса. А ещё это отличный способ дать "вторую жизнь" продуктам, которые чуть подустали в холодильнике: потерявшим сочность помидорам, морковке или поднадоевшей колбасе.

Жареная капуста
Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Жареная капуста

Вкусно, экономно и с заботой о запасах — идеальный ужин для рачительных хозяек и хозяев!

Ингредиенты на 4 порции

  • Белокочанная капуста — 1,3 кг

  • Репчатый лук — 200 г

  • Морковь — 1 шт.

  • Помидоры — 400 г

  • Варёная колбаса — 200 г

  • Растительное масло — 3 ст. л.

  • Питьевая вода — 150 мл

  • Чеснок — 1 зубчик

  • Молотая копчёная паприка — 1 ст. л.

  • Яблочный уксус — 1 ст. л.

  • Соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Как приготовить тушёную капусту с колбасой

Шаг 1.
Подготовьте все ингредиенты. Капусту разрежьте пополам, удалите кочерыжку и нарежьте мелкими квадратиками. Лук почистите и нарежьте кубиками.

Шаг 2.
Очистите морковь и натрите её на крупной или средней тёрке. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло.

Шаг 3.
Обжарьте лук до мягкости (около 5 минут), добавьте морковь и жарьте ещё 5 минут, помешивая.

Шаг 4.
Выложите в сковороду капусту, перемешайте. Влейте воду, накройте крышкой и тушите на среднем огне 10 минут, периодически помешивая. Если вода останется, прибавьте огонь и дайте жидкости выпариться.

Шаг 5.
Нарежьте помидоры кубиками и добавьте их к овощам. Немного посолите, перемешайте и тушите под крышкой 5 минут. Затем добавьте измельчённый чеснок.

Шаг 6.
Колбасу нарежьте кубиками и отправьте в сковороду. Приправьте паприкой, солью и перцем по вкусу. Влейте яблочный уксус, аккуратно перемешайте и тушите на слабом огне под крышкой ещё 10 минут.

Готово! Подавайте горячим — аромат стоит такой, что не устоять.

Уточнения

Колбаса́ — пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.
 
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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