Солянка для ленивых гурманов: густая, сытная и очень вкусная

Если хочется чего-то наваристого и ароматного, но нет времени варить мясной бульон часами, — этот рецепт для вас. Солянка с колбасой получается насыщенной и вкусной за счёт грудинки и копчёной колбасы. А если добавить картофель, суп станет ещё сытнее! Не забудьте украсить каждую тарелку щедрой порцией зелени — укроп или петрушка здесь особенно кстати.
Картофель — 6-7 шт.
Вареная колбаса или сосиски — 300 г
Грудинка — 300 г
Копченая колбаса — 250 г
Соленые огурцы — 6-7 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Маслины и оливки — 150 г
Томатная паста — 2 ст. л.
Огуречный рассол — 200 мл
Растительное масло — 2 ст. л.
Питьевая вода — 2,7 л
Соль, молотый черный перец — по вкусу
Лимон для подачи
Каперсы для подачи
Шаг 1.
Подготовьте все продукты. Картофель очистите, нарежьте кубиками, залейте водой в трёхлитровой кастрюле и поставьте на сильный огонь.
Шаг 2.
Пока вода закипает, нарежьте варёную и копчёную колбасу, а также грудинку соломкой. В сковороде разогрейте половину масла и обжарьте мясные продукты до румяности.
Шаг 3.
Как только вода закипит, снимите пену шумовкой. Добавьте в кастрюлю обжаренную колбасу с грудинкой, доведите до кипения снова и варите на среднем огне 5 минут.
Шаг 4.
Мелко нарежьте огурцы и лук. В оставшемся масле обжарьте их до мягкости. Затем добавьте томатную пасту и тушите ещё 2 минуты.
Шаг 5.
Переложите обжаренные овощи в кастрюлю, влейте огуречный рассол. Снова доведите до кипения и варите ещё 5 минут. Попробуйте суп — если нужно, подсолите и поперчите.
Шаг 6.
Добавьте маслины и оливки. Как только суп закипит — выключайте огонь. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте на горячей плите на 15 минут.
Подавайте горячей, добавляя в каждую тарелку ломтик лимона и несколько каперсов.
Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.
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