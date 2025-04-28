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Солянка для ленивых гурманов: густая, сытная и очень вкусная

2:28
Еда

Если хочется чего-то наваристого и ароматного, но нет времени варить мясной бульон часами, — этот рецепт для вас. Солянка с колбасой получается насыщенной и вкусной за счёт грудинки и копчёной колбасы. А если добавить картофель, суп станет ещё сытнее! Не забудьте украсить каждую тарелку щедрой порцией зелени — укроп или петрушка здесь особенно кстати.

Солянка
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солянка

Ингредиенты на 8 порций

  • Картофель — 6-7 шт.

  • Вареная колбаса или сосиски — 300 г

  • Грудинка — 300 г

  • Копченая колбаса — 250 г

  • Соленые огурцы — 6-7 шт.

  • Лук репчатый — 1 шт.

  • Маслины и оливки — 150 г

  • Томатная паста — 2 ст. л.

  • Огуречный рассол — 200 мл

  • Растительное масло — 2 ст. л.

  • Питьевая вода — 2,7 л

  • Соль, молотый черный перец — по вкусу

  • Лимон для подачи

  • Каперсы для подачи

Как приготовить солянку с колбасой

Шаг 1.
Подготовьте все продукты. Картофель очистите, нарежьте кубиками, залейте водой в трёхлитровой кастрюле и поставьте на сильный огонь.

Шаг 2.
Пока вода закипает, нарежьте варёную и копчёную колбасу, а также грудинку соломкой. В сковороде разогрейте половину масла и обжарьте мясные продукты до румяности.

Шаг 3.
Как только вода закипит, снимите пену шумовкой. Добавьте в кастрюлю обжаренную колбасу с грудинкой, доведите до кипения снова и варите на среднем огне 5 минут.

Шаг 4.
Мелко нарежьте огурцы и лук. В оставшемся масле обжарьте их до мягкости. Затем добавьте томатную пасту и тушите ещё 2 минуты.

Шаг 5.
Переложите обжаренные овощи в кастрюлю, влейте огуречный рассол. Снова доведите до кипения и варите ещё 5 минут. Попробуйте суп — если нужно, подсолите и поперчите.

Шаг 6.
Добавьте маслины и оливки. Как только суп закипит — выключайте огонь. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте на горячей плите на 15 минут.

Подавайте горячей, добавляя в каждую тарелку ломтик лимона и несколько каперсов.

Уточнения

Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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