Солянка для ленивых гурманов: густая, сытная и очень вкусная

2:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Если хочется чего-то наваристого и ароматного, но нет времени варить мясной бульон часами, — этот рецепт для вас. Солянка с колбасой получается насыщенной и вкусной за счёт грудинки и копчёной колбасы. А если добавить картофель, суп станет ещё сытнее! Не забудьте украсить каждую тарелку щедрой порцией зелени — укроп или петрушка здесь особенно кстати.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Солянка

Ингредиенты на 8 порций

Картофель — 6-7 шт.

Вареная колбаса или сосиски — 300 г

Грудинка — 300 г

Копченая колбаса — 250 г

Соленые огурцы — 6-7 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Маслины и оливки — 150 г

Томатная паста — 2 ст. л.

Огуречный рассол — 200 мл

Растительное масло — 2 ст. л.

Питьевая вода — 2,7 л

Соль, молотый черный перец — по вкусу

Лимон для подачи

Каперсы для подачи

Как приготовить солянку с колбасой

Шаг 1.

Подготовьте все продукты. Картофель очистите, нарежьте кубиками, залейте водой в трёхлитровой кастрюле и поставьте на сильный огонь.

Шаг 2.

Пока вода закипает, нарежьте варёную и копчёную колбасу, а также грудинку соломкой. В сковороде разогрейте половину масла и обжарьте мясные продукты до румяности.

Шаг 3.

Как только вода закипит, снимите пену шумовкой. Добавьте в кастрюлю обжаренную колбасу с грудинкой, доведите до кипения снова и варите на среднем огне 5 минут.

Шаг 4.

Мелко нарежьте огурцы и лук. В оставшемся масле обжарьте их до мягкости. Затем добавьте томатную пасту и тушите ещё 2 минуты.

Шаг 5.

Переложите обжаренные овощи в кастрюлю, влейте огуречный рассол. Снова доведите до кипения и варите ещё 5 минут. Попробуйте суп — если нужно, подсолите и поперчите.

Шаг 6.

Добавьте маслины и оливки. Как только суп закипит — выключайте огонь. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте на горячей плите на 15 минут.

Подавайте горячей, добавляя в каждую тарелку ломтик лимона и несколько каперсов.

Уточнения

Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.

