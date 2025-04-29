Секрет мягкого мяса: когда решетка лучше, чем шампуры

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Майские праздники не за горами — значит, пора задуматься о вкусном шашлыке! Но стоит ли выбирать шампуры или решетку? Ответить на этот вопрос помог шеф-повар Александр Растунин.

Фото: Adobe Stock by dusanpetkovic1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пикник

Есть ли строгие правила

В кулинарии нет жёстких законов: выбор зависит от мяса, условий и вкусов. Но есть несколько практических советов, которые помогут добиться идеального результата.

«Если купленное мясо оказалось жилистым, лучше нарезать его на небольшие кусочки и готовить на шампурах. Так получится убрать лишний жир и жилки, а волокна станут короче и мясо — мягче», — объяснил шеф.

Какое мясо лучше жарить на шампурах

Для шампуров отлично подходят:

Лопатка

Окорок

Курица на кости

Эти куски требуют особой внимательности, но в результате мясо получается сочным и нежным.

Что идеально для решетки

На решетке лучше всего жарятся:

Корейка (карбонат, уголки)

Шея

Тонкие стейки из говядины

Каре ягненка

Филе курицы или индейки без костей и кожи

Филе даже можно жарить целыми кусками, без предварительной нарезки. Главное — равномерная толщина и аккуратный жар.

Особенности приготовления птицы

С птицей стоит быть особенно осторожным.

«Индейку и курицу лучше вообще готовить в варианте без кости, чтобы не оставить мясо сырым в районе косточки, это чревато», — предостерёг Александр Растунин.

Чистое филе на решетке обжаривается быстрее и безопаснее.

Уточнения

Манга́л — жаровня у народов Ближнего Востока, медная чаша на ножках с широкими горизонтальными полями, двумя ручками для переноски и полусферической крышкой.

