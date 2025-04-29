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Секрет мягкого мяса: когда решетка лучше, чем шампуры

1:36
Еда

Майские праздники не за горами — значит, пора задуматься о вкусном шашлыке! Но стоит ли выбирать шампуры или решетку? Ответить на этот вопрос помог шеф-повар Александр Растунин.

Пикник
Фото: Adobe Stock by dusanpetkovic1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пикник

Есть ли строгие правила

В кулинарии нет жёстких законов: выбор зависит от мяса, условий и вкусов. Но есть несколько практических советов, которые помогут добиться идеального результата.

«Если купленное мясо оказалось жилистым, лучше нарезать его на небольшие кусочки и готовить на шампурах. Так получится убрать лишний жир и жилки, а волокна станут короче и мясо — мягче», — объяснил шеф.

Какое мясо лучше жарить на шампурах

Для шампуров отлично подходят:

  • Лопатка

  • Окорок

  • Курица на кости

Эти куски требуют особой внимательности, но в результате мясо получается сочным и нежным.

Что идеально для решетки

На решетке лучше всего жарятся:

  • Корейка (карбонат, уголки)

  • Шея

  • Тонкие стейки из говядины

  • Каре ягненка

  • Филе курицы или индейки без костей и кожи

Филе даже можно жарить целыми кусками, без предварительной нарезки. Главное — равномерная толщина и аккуратный жар.

Особенности приготовления птицы

С птицей стоит быть особенно осторожным.

«Индейку и курицу лучше вообще готовить в варианте без кости, чтобы не оставить мясо сырым в районе косточки, это чревато», — предостерёг Александр Растунин.

Чистое филе на решетке обжаривается быстрее и безопаснее.

Уточнения

Манга́л — жаровня у народов Ближнего Востока, медная чаша на ножках с широкими горизонтальными полями, двумя ручками для переноски и полусферической крышкой.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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