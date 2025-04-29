Секрет мягкого мяса: когда решетка лучше, чем шампуры

Майские праздники не за горами — значит, пора задуматься о вкусном шашлыке! Но стоит ли выбирать шампуры или решетку? Ответить на этот вопрос помог шеф-повар Александр Растунин.
В кулинарии нет жёстких законов: выбор зависит от мяса, условий и вкусов. Но есть несколько практических советов, которые помогут добиться идеального результата.
«Если купленное мясо оказалось жилистым, лучше нарезать его на небольшие кусочки и готовить на шампурах. Так получится убрать лишний жир и жилки, а волокна станут короче и мясо — мягче», — объяснил шеф.
Для шампуров отлично подходят:
Лопатка
Окорок
Курица на кости
Эти куски требуют особой внимательности, но в результате мясо получается сочным и нежным.
На решетке лучше всего жарятся:
Корейка (карбонат, уголки)
Шея
Тонкие стейки из говядины
Каре ягненка
Филе курицы или индейки без костей и кожи
Филе даже можно жарить целыми кусками, без предварительной нарезки. Главное — равномерная толщина и аккуратный жар.
С птицей стоит быть особенно осторожным.
«Индейку и курицу лучше вообще готовить в варианте без кости, чтобы не оставить мясо сырым в районе косточки, это чревато», — предостерёг Александр Растунин.
Чистое филе на решетке обжаривается быстрее и безопаснее.
Манга́л — жаровня у народов Ближнего Востока, медная чаша на ножках с широкими горизонтальными полями, двумя ручками для переноски и полусферической крышкой.
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