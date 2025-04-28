Как спасти чеснок от порчи: быстрый метод сушки в домашних условиях

Хотите, чтобы домашний чеснок хранился дольше и был всегда под рукой? Есть решение — высушить его в духовке. Этот способ поможет сохранить аромат и полезные свойства без особых усилий.
Выберите свежий и крепкий чеснок. Удалите шелуху с зубчиков и тщательно промойте их под холодной водой. Затем обсушите зубчики бумажным полотенцем.
Для равномерной сушки нарежьте чеснок тонкими ломтиками. Чем тоньше будет нарезка, тем быстрее продукт высохнет. Если есть овощерезка — используйте её, чтобы добиться одинаковой толщины.
Разогрейте духовку до 80°C. Важно соблюдать низкую температуру, чтобы чеснок не утратил свои качества и не подгорел.
Выложите ломтики в один слой на противень, покрытый пергаментной бумагой. Чтобы ускорить испарение влаги, оставьте дверцу духовки слегка приоткрытой — это обеспечит хорошую циркуляцию воздуха.
По данным «Аймкук», сушка занимает около 1 часа, но многое зависит от толщины ломтиков и влажности в помещении. Периодически перемешивайте чеснок, чтобы он высыхал равномерно.
Готовый чеснок становится хрупким и легко ломается. После сушки дайте ломтикам полностью остыть.
Храните сушёный чеснок в герметичном контейнере или стеклянной банке в прохладном и сухом месте. Так он сохранит аромат и удобство использования на долгое время.
Чесно́к — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Опасные самосвалы Shacman попали на рынок из-за подмены образцов. Что будет с продажами дальше?