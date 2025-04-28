Эти рёбра рушат даже самые стойкие планы на правильное питание

Сочные ребрышки и ароматная кукуруза на гриле — идеальное сочетание для пикника или праздничного обеда. Если хотите сделать мясо ещё нежнее, разрезайте его не по одному, а по два-три ребрышка — только не забудьте увеличить время приготовления.
1,5 кг свиных ребрышек
Домашний соус барбекю
Оливковое масло
Соль и свежемолотый черный перец
6-8 початков кукурузы
1 лайм
1 зубчик чеснока
100 г сливочного масла
Соль среднего помола
Разрежьте ребрышки на отдельные куски, натрите их солью, перцем и сбрызните оливковым маслом. Добавьте пару ложек соуса барбекю, перемешайте. Положите мясо в зиплок-пакет, удалите воздух и хорошо распределите соус. Оставьте мариноваться в холодильнике на 10-24 часа.
Достаньте ребрышки из холодильника за 2 часа до готовки, чтобы они согрелись до комнатной температуры.
Тщательно вымойте лайм и натрите цедру. Выжмите сок. Натрите чеснок на мелкой тёрке. Смешайте мягкое сливочное масло с чесноком, цедрой и соком лайма, посолите.
Возьмите 6-8 кусков сложенной вдвое фольги (примерно 30x40 см). Обмажьте каждый початок кукурузы ароматным маслом и заверните в фольгу.
Разожгите угли до состояния седого пепла. Разогрейте решётку и смажьте её жиром. Выложите ребрышки на одну решётку, кукурузу — на другую. Жарьте всё около 20 минут, переворачивая каждые 2-3 минуты.
Дайте ребрышкам "отдохнуть" 5-7 минут перед подачей, чтобы сок равномерно распределился. Подавайте горячими вместе с ароматной кукурузой.
Ребро́ (лат. costa, др.-греч. πλευρά) — одна из парных дугообразных плоских костей, идущих от позвоночника к грудине и составляющих грудную клетку у позвоночных животных
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