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Эти рёбра рушат даже самые стойкие планы на правильное питание

2:13
Еда

Сочные ребрышки и ароматная кукуруза на гриле — идеальное сочетание для пикника или праздничного обеда. Если хотите сделать мясо ещё нежнее, разрезайте его не по одному, а по два-три ребрышка — только не забудьте увеличить время приготовления.

Свиные ребрышки
Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свиные ребрышки

 

Ингредиенты на 6 порций

  • 1,5 кг свиных ребрышек

  • Домашний соус барбекю

  • Оливковое масло

  • Соль и свежемолотый черный перец

Для гарнира

  • 6-8 початков кукурузы

  • 1 лайм

  • 1 зубчик чеснока

  • 100 г сливочного масла

  • Соль среднего помола

Как приготовить

1. Подготовка ребрышек

Разрежьте ребрышки на отдельные куски, натрите их солью, перцем и сбрызните оливковым маслом. Добавьте пару ложек соуса барбекю, перемешайте. Положите мясо в зиплок-пакет, удалите воздух и хорошо распределите соус. Оставьте мариноваться в холодильнике на 10-24 часа.

2. Подготовка к жарке

Достаньте ребрышки из холодильника за 2 часа до готовки, чтобы они согрелись до комнатной температуры.

3. Подготовка кукурузы

Тщательно вымойте лайм и натрите цедру. Выжмите сок. Натрите чеснок на мелкой тёрке. Смешайте мягкое сливочное масло с чесноком, цедрой и соком лайма, посолите.

4. Упаковка гарнира

Возьмите 6-8 кусков сложенной вдвое фольги (примерно 30x40 см). Обмажьте каждый початок кукурузы ароматным маслом и заверните в фольгу.

5. Жарка на гриле

Разожгите угли до состояния седого пепла. Разогрейте решётку и смажьте её жиром. Выложите ребрышки на одну решётку, кукурузу — на другую. Жарьте всё около 20 минут, переворачивая каждые 2-3 минуты.

6. Подача

Дайте ребрышкам "отдохнуть" 5-7 минут перед подачей, чтобы сок равномерно распределился. Подавайте горячими вместе с ароматной кукурузой.

Уточнения

Ребро́ (лат. costa, др.-греч. πλευρά) — одна из парных дугообразных плоских костей, идущих от позвоночника к грудине и составляющих грудную клетку у позвоночных животных

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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