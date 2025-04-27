Шашлык за 8 минут: сколько жарить мясо, чтобы оно осталось сочным

Каждый хоть раз стоял у мангала с вопросом: когда же наконец переворачивать шашлык, а когда уже пора снимать мясо с огня?
Шеф-повар Александр Растунин делится проверенными секретами идеального шашлыка.
Важно дождаться, когда угли раскалятся, но пламени уже не будет. Именно в этот момент мясо нужно выкладывать на мангал — плотно, чтобы сок не терялся, и часто переворачивать шампуры или решетку, не давая мясу обуглиться.
"Укладываем плотно мясо и часто переворачиваем шампуры или решетку, не давая мясу начать гореть", — напоминает шеф.
На шампурах мясо обычно готовится 5-8 минут.
На решетке понадобится чуть больше — от 7 до 12 минут.
Главный ориентир — это цвет мякоти в разрезе, выделяющийся сок и румяная корочка.
Но важно помнить: шашлык не подают с кровью. Здесь степень прожарки одна — полная готовность.
Да, но только для некоторых видов мяса.
По словам шефа:
"Исключением могут стать говядина или баранина без кости, а также филе грудки утки (не дикой), если вы готовите у себя дома, разделывали и мариновали мясо недолго".
При этом курицу и индейку рекомендуется жарить без кости, чтобы избежать сырого мяса возле косточек — это опасно для здоровья.
Самый верный совет — готовить мясо по своему вкусу и ощущениям. Жар от углей, правильный маринад и внимание к мясу — три главных компонента вкусного шашлыка.
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