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Шашлык за 8 минут: сколько жарить мясо, чтобы оно осталось сочным

1:44
Еда

Каждый хоть раз стоял у мангала с вопросом: когда же наконец переворачивать шашлык, а когда уже пора снимать мясо с огня?

Шашлык
Фото: commons.wikimedia.org by Elena Chochkova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шашлык

Шеф-повар Александр Растунин делится проверенными секретами идеального шашлыка.

Когда начинать жарить мясо

Важно дождаться, когда угли раскалятся, но пламени уже не будет. Именно в этот момент мясо нужно выкладывать на мангал — плотно, чтобы сок не терялся, и часто переворачивать шампуры или решетку, не давая мясу обуглиться.

"Укладываем плотно мясо и часто переворачиваем шампуры или решетку, не давая мясу начать гореть", — напоминает шеф.

Сколько по времени жарить

  • На шампурах мясо обычно готовится 5-8 минут.

  • На решетке понадобится чуть больше — от 7 до 12 минут.

Главный ориентир — это цвет мякоти в разрезе, выделяющийся сок и румяная корочка.

Но важно помнить: шашлык не подают с кровью. Здесь степень прожарки одна — полная готовность.

Есть ли исключения

Да, но только для некоторых видов мяса.

По словам шефа:

"Исключением могут стать говядина или баранина без кости, а также филе грудки утки (не дикой), если вы готовите у себя дома, разделывали и мариновали мясо недолго".

При этом курицу и индейку рекомендуется жарить без кости, чтобы избежать сырого мяса возле косточек — это опасно для здоровья.

Как не испортить шашлык

Самый верный совет — готовить мясо по своему вкусу и ощущениям. Жар от углей, правильный маринад и внимание к мясу — три главных компонента вкусного шашлыка.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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