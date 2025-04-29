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Сломанный биоритм, скачки сахара и вечная усталость: расплата за утреннюю ошибку

1:42
Еда

Завтрак всегда считался самым важным приёмом пищи. Но так ли опасно его пропускать, как принято думать? Новые исследования ставят этот вопрос под сомнение.

Сырники
Фото: Designed by Freepik by user14908974, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сырники

Что говорят факты о завтраке

Систематический обзор 2021 года, основанный на 14 наблюдательных исследованиях, показал: регулярный завтрак снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения, гипертонии и высокого уровня "плохого" холестерина (LDL).

Кроме того, анализ данных о 30 000 североамериканцев выявил, что пропуск завтрака связан с дефицитом важных питательных веществ — фолата, кальция, железа, витаминов A, B1, B2, B3 и других.

Как завтрак влияет на циркадные ритмы

Отдельное исследование 2017 года, в котором участвовали люди с диабетом 2 типа и здоровые добровольцы, показало: пропуск завтрака нарушает циркадные ритмы организма.

У тех, кто пропустил утренний приём пищи, уровень сахара в крови после еды поднимался значительно выше нормы. Исследователи сделали вывод: завтрак играет ключевую роль в поддержании естественного биоритма организма.

Почему завтрак важен для здоровья

Хотя завтрак и не обязательно является "самым важным" приёмом пищи дня, он помогает восполнить дефицит энергии и важных веществ. Начинать утро стоит с полезных продуктов:

  • яйца

  • овсянка

  • ягоды

  • цельнозерновой хлеб

  • орехи

  • семена чиа

Правильный завтрак помогает организму эффективно работать весь день.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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