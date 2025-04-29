Сломанный биоритм, скачки сахара и вечная усталость: расплата за утреннюю ошибку

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Завтрак всегда считался самым важным приёмом пищи. Но так ли опасно его пропускать, как принято думать? Новые исследования ставят этот вопрос под сомнение.

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Что говорят факты о завтраке

Систематический обзор 2021 года, основанный на 14 наблюдательных исследованиях, показал: регулярный завтрак снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения, гипертонии и высокого уровня "плохого" холестерина (LDL).

Кроме того, анализ данных о 30 000 североамериканцев выявил, что пропуск завтрака связан с дефицитом важных питательных веществ — фолата, кальция, железа, витаминов A, B1, B2, B3 и других.

Как завтрак влияет на циркадные ритмы

Отдельное исследование 2017 года, в котором участвовали люди с диабетом 2 типа и здоровые добровольцы, показало: пропуск завтрака нарушает циркадные ритмы организма.

У тех, кто пропустил утренний приём пищи, уровень сахара в крови после еды поднимался значительно выше нормы. Исследователи сделали вывод: завтрак играет ключевую роль в поддержании естественного биоритма организма.

Почему завтрак важен для здоровья

Хотя завтрак и не обязательно является "самым важным" приёмом пищи дня, он помогает восполнить дефицит энергии и важных веществ. Начинать утро стоит с полезных продуктов:

яйца

овсянка

ягоды

цельнозерновой хлеб

орехи

семена чиа

Правильный завтрак помогает организму эффективно работать весь день.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.

