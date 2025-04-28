Худеешь — ешь больше: продукт, который обманывает голод и ускоряет результат

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Еда

Тофу, также известный как соевый творог, давно стал символом здорового питания. Этот продукт активно используют веганы, вегетарианцы и все, кто ищет растительную альтернативу мясу и молочным продуктам.

сыр тофу
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
сыр тофу

Что такое тофу

Тофу получают путём свертывания соевого молока с помощью коагулянтов, после чего масса прессуется в блоки. Процесс напоминает производство сыра.
Наиболее часто используется нигари — минеральное вещество, извлечённое из морской воды, которое придаёт тофу стабильную форму и лёгкую пористость.

Текстура продукта может варьироваться: от мягкого до плотного. Цвет — от белого до кремового. Само название "тофу" на японском языке переводится как "жёсткие бобы".

Откуда пришёл тофу

Тофу появился в Китае более 2000 лет назад. Легенды приписывают его создание принцу Лю Ану времён династии Хань. В VIII веке продукт попал в Японию, а к XX веку добрался до Европы и США, где стал популярным с ростом интереса к здоровому питанию.

Сегодня тофу называют "сыром Азии" — за универсальность и способность впитывать вкусы любых блюд.

Чем полезен тофу

На 100 г тофу приходится:

  • 127 калорий

  • 15,5 г белка

  • 5,6 г жира

  • 2,8 г углеводов

  • множество минералов: кальций, железо, магний, калий

Тофу содержит все девять незаменимых аминокислот и является отличным источником растительного белка.

Кроме того, он богат изофлавонами — растительными соединениями, которые могут защищать организм от некоторых заболеваний.

Польза для здоровья

  • Полноценный растительный белок. Усваивается почти так же хорошо, как животный.

  • Источник изофлавонов. Связываются с рецепторами эстрогена и могут снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

  • Низкая калорийность. Помогает контролировать вес.

  • Стабилизация сахара в крови. Некоторые исследования связывают потребление соевых изофлавонов с улучшением уровня инсулина.

  • Поддержка здоровья костей. Изофлавоны помогают замедлять потерю костной массы, особенно у женщин после менопаузы.

Возможные риски

Тофу безопасен для большинства людей, но есть нюансы:

  • Может влиять на гормональный баланс у чувствительных групп.

  • При избытке может мешать усвоению некоторых минералов.

  • Некоторые продукты из сои содержат ГМО, если не сертифицированы как органические.

Важно соблюдать умеренность и учитывать индивидуальные особенности организма.

Кому особенно полезен тофу

  • Веганам и вегетарианцам

  • Людям, следящим за уровнем сахара

  • Тем, кто хочет снизить уровень холестерина

  • Женщинам в период менопаузы

  • Всем, кто заботится о здоровье сердца, костей и фигуры

Уточнения

Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются; любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых составляющих для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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