Худеешь — ешь больше: продукт, который обманывает голод и ускоряет результат

Тофу, также известный как соевый творог, давно стал символом здорового питания. Этот продукт активно используют веганы, вегетарианцы и все, кто ищет растительную альтернативу мясу и молочным продуктам.
Тофу получают путём свертывания соевого молока с помощью коагулянтов, после чего масса прессуется в блоки. Процесс напоминает производство сыра.
Наиболее часто используется нигари — минеральное вещество, извлечённое из морской воды, которое придаёт тофу стабильную форму и лёгкую пористость.
Текстура продукта может варьироваться: от мягкого до плотного. Цвет — от белого до кремового. Само название "тофу" на японском языке переводится как "жёсткие бобы".
Тофу появился в Китае более 2000 лет назад. Легенды приписывают его создание принцу Лю Ану времён династии Хань. В VIII веке продукт попал в Японию, а к XX веку добрался до Европы и США, где стал популярным с ростом интереса к здоровому питанию.
Сегодня тофу называют "сыром Азии" — за универсальность и способность впитывать вкусы любых блюд.
На 100 г тофу приходится:
127 калорий
15,5 г белка
5,6 г жира
2,8 г углеводов
множество минералов: кальций, железо, магний, калий
Тофу содержит все девять незаменимых аминокислот и является отличным источником растительного белка.
Кроме того, он богат изофлавонами — растительными соединениями, которые могут защищать организм от некоторых заболеваний.
Полноценный растительный белок. Усваивается почти так же хорошо, как животный.
Источник изофлавонов. Связываются с рецепторами эстрогена и могут снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.
Низкая калорийность. Помогает контролировать вес.
Стабилизация сахара в крови. Некоторые исследования связывают потребление соевых изофлавонов с улучшением уровня инсулина.
Поддержка здоровья костей. Изофлавоны помогают замедлять потерю костной массы, особенно у женщин после менопаузы.
Тофу безопасен для большинства людей, но есть нюансы:
Может влиять на гормональный баланс у чувствительных групп.
При избытке может мешать усвоению некоторых минералов.
Некоторые продукты из сои содержат ГМО, если не сертифицированы как органические.
Важно соблюдать умеренность и учитывать индивидуальные особенности организма.
Веганам и вегетарианцам
Людям, следящим за уровнем сахара
Тем, кто хочет снизить уровень холестерина
Женщинам в период менопаузы
Всем, кто заботится о здоровье сердца, костей и фигуры
Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются; любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых составляющих для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.
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