Больше никаких полуфабрикатов: этот домашний хашбраун покорит вас с первого кусочка

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Хашбраун — это популярное блюдо американской кухни, которое можно встретить в меню многих ресторанов быстрого питания. Часто его добавляют в бургеры. Существует множество рецептов хашбрауна, но мы предлагаем простой и быстрый способ приготовления.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хашбраун

Ингредиенты:

6 крупных картофелин,

2 репчатые луковицы,

200 г твёрдого сыра,

6 столовых ложек картофельного крахмала,

растительное масло для жарки,

соль, чёрный молотый перец, копчёная паприка и сушёный чеснок — по вкусу.

Приготовление:

Вскипятите воду в кастрюле. Очистите картофель и натрите его на крупной тёрке. Промойте тёртый картофель холодной водой, чтобы убрать лишний крахмал, затем слейте воду. Положите картофель в кипящую подсоленную воду и варите 5 минут. Слейте воду, промойте и обсушите картофель. Очистите лук и обжарьте его до золотистого цвета. Натрите сыр на крупной тёрке. В глубокой миске смешайте картофель, сыр, лук, чёрный перец, копчёную паприку, сушёный чеснок и соль. Хорошо перемешайте. Добавьте картофельный крахмал и продолжайте мешать до получения однородной массы. Разогрейте сковороду с маслом. Сформируйте оладьи и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки (по 5 минут). Выложите готовые хашбрауны на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Подавайте горячими с яйцом, беконом или свежими овощами. Приятного аппетита!

Уточнения

Ха́шбраун (англ. hash browns) — блюдо американской кухни, представляет собой мелко нарезанный или тёртый картофель, который обжаривается на сковороде, чаще всего в виде небольших оладий или котлет, иногда с добавлением лука.

