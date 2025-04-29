Больше никаких полуфабрикатов: этот домашний хашбраун покорит вас с первого кусочка

Хашбраун — это популярное блюдо американской кухни, которое можно встретить в меню многих ресторанов быстрого питания. Часто его добавляют в бургеры. Существует множество рецептов хашбрауна, но мы предлагаем простой и быстрый способ приготовления.
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Хашбраун
Ингредиенты:
6 крупных картофелин,
2 репчатые луковицы,
200 г твёрдого сыра,
6 столовых ложек картофельного крахмала,
растительное масло для жарки,
соль, чёрный молотый перец, копчёная паприка и сушёный чеснок — по вкусу.
Приготовление:
Вскипятите воду в кастрюле.
Очистите картофель и натрите его на крупной тёрке. Промойте тёртый картофель холодной водой, чтобы убрать лишний крахмал, затем слейте воду.
Положите картофель в кипящую подсоленную воду и варите 5 минут.
Слейте воду, промойте и обсушите картофель.
Очистите лук и обжарьте его до золотистого цвета.
Натрите сыр на крупной тёрке.
В глубокой миске смешайте картофель, сыр, лук, чёрный перец, копчёную паприку, сушёный чеснок и соль. Хорошо перемешайте.
Добавьте картофельный крахмал и продолжайте мешать до получения однородной массы.
Разогрейте сковороду с маслом.
Сформируйте оладьи и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки (по 5 минут).
Выложите готовые хашбрауны на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.
Подавайте горячими с яйцом, беконом или свежими овощами. Приятного аппетита!
Уточнения
Ха́шбраун (англ. hash browns) — блюдо американской кухни, представляет собой мелко нарезанный или тёртый картофель, который обжаривается на сковороде, чаще всего в виде небольших оладий или котлет, иногда с добавлением лука.