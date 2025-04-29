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Больше никаких полуфабрикатов: этот домашний хашбраун покорит вас с первого кусочка

1:39
Еда

Хашбраун — это популярное блюдо американской кухни, которое можно встретить в меню многих ресторанов быстрого питания. Часто его добавляют в бургеры. Существует множество рецептов хашбрауна, но мы предлагаем простой и быстрый способ приготовления.

Хашбраун
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хашбраун

Ингредиенты:

  • 6 крупных картофелин,
  • 2 репчатые луковицы,
  • 200 г твёрдого сыра,
  • 6 столовых ложек картофельного крахмала,
  • растительное масло для жарки,
  • соль, чёрный молотый перец, копчёная паприка и сушёный чеснок — по вкусу.

Приготовление:

  1. Вскипятите воду в кастрюле.
  2. Очистите картофель и натрите его на крупной тёрке. Промойте тёртый картофель холодной водой, чтобы убрать лишний крахмал, затем слейте воду.
  3. Положите картофель в кипящую подсоленную воду и варите 5 минут.
  4. Слейте воду, промойте и обсушите картофель.
  5. Очистите лук и обжарьте его до золотистого цвета.
  6. Натрите сыр на крупной тёрке.
  7. В глубокой миске смешайте картофель, сыр, лук, чёрный перец, копчёную паприку, сушёный чеснок и соль. Хорошо перемешайте.
  8. Добавьте картофельный крахмал и продолжайте мешать до получения однородной массы.
  9. Разогрейте сковороду с маслом.
  10. Сформируйте оладьи и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки (по 5 минут).
  11. Выложите готовые хашбрауны на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Подавайте горячими с яйцом, беконом или свежими овощами. Приятного аппетита!

Уточнения

Ха́шбраун (англ. hash browns) — блюдо американской кухни, представляет собой мелко нарезанный или тёртый картофель, который обжаривается на сковороде, чаще всего в виде небольших оладий или котлет, иногда с добавлением лука. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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