Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайны марсианского кратера: марсоход "Персеверанс" нашёл на Марсе нечто неожиданное
Как стать моложе без операций: всё о биорепарации — новой суперпроцедуре
Просто краш: Юрий Лоза показал 39-летнего красавца-сына
Таиланд меняет правила игры: новые требования для туристов с 1 мая
Обновлённая канатная дорога в Нижнем Новгороде готова: 56 новых кабинок откроют путь к новым возможностям
Белоснежный подоконник без усилий: секреты, которые работают
Забытая стратегия тренировок в спортзале из 80-х, которая поможет вам нарастить мышечную массу
Секрет тех, кто всегда полон энергии: доступно, незаметно, эффективно
Странный запах в холодильнике? Вот как убрать его за минуту без лишних затрат

Секрет сочного шашлыка: этот маринад превратит свинину в гастрономический шедевр

3:28
Еда

Гриль-барбекю — это не просто способ приготовления пищи, а целое искусство, особенно когда речь идет о сочном и ароматном мясе. Правильный маринад — ключ к созданию кулинарного шедевра, который раскроет весь потенциал свинины, курицы или другого мяса, делая его невероятно вкусным и неповторимым.

шашлык
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shashlik.jpg by Игоревич
шашлык

Типы маринадов: сухие и влажные

Для разных видов мяса подходят разные маринады. Сухие маринады идеальны для жирных кусков, таких как свиная шея. Они включают натирание мяса специями и выдержку в холодильнике на несколько часов. Влажные маринады, напротив, подходят для более нежного мяса, например, куриной грудки или свиной ножки. Они насыщают мясо влагой и ароматами, особенно полезны для больших кусков.

Основные компоненты маринада

  • Масло - основа маринада. Лучше всего использовать рапсовое масло, так как оно нейтрально и позволяет другим ингредиентам раскрыть свой вкус. Оливковое масло, хоть и полезно, может перебить вкус жареного мяса.
  • Горчица - добавляет остроту и глубину. Можно использовать как классическую горчицу, так и более деликатные варианты с эстрагоном.
  • Мед или кленовый сироп - создают хрустящую корочку и придают мясу сладость.
  • Кислые ингредиенты - йогурт, лимонный сок, винный уксус, пиво или вино. Они размягчают волокна мяса и делают его более нежным.

Специи для маринада

Базовые специи — соль, перец и паприка. Но для более насыщенного вкуса можно добавить кориандр, имбирь, черный тмин или дикий чеснок. Готовые смеси специй — это удобно, но создание собственного маринада позволяет экспериментировать и добиться уникального вкуса.

Пример рецепта: свиная шейка с пивом, медом и чесноком

Этот маринад от ubytovaniopocno.cz придает свиной шейке глубокий и насыщенный вкус.

Ингредиенты:

  • 1 кг свиной шеи (кусочки толщиной 1,5 см)
  • 3-4 зубчика чеснока (раздавленного или измельченного)
  • 2 ст. л. меда
  • 250 мл светлого пива (темное пиво для более насыщенного вкуса)
  • 2 ст. л. горчицы (сарепская или нежная)
  • 3 ст. л. масла (например, рапсового)
  • Специи: 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сладкой паприки, 0,5 ч. л. острой паприки, 0,5 ч. л. перца
  • Соевый соус (по желанию, для более насыщенного вкуса — 1 ст. л.)

Приготовление:

  1. Мясо тщательно вымыть, обсушить, нарезать ломтиками и слегка отбить.
  2. В большой миске смешать пиво, мед, горчицу, масло, чеснок и специи.
  3. Смазать ломтики мяса приготовленной смесью, выложить на тарелку и накрыть алюминиевой фольгой.
  4. Мариновать в холодильнике минимум 4 часа, но лучше оставить на ночь.
  5. Перед грилем достать мясо и дать ему нагреться до комнатной температуры (примерно 30 минут).
  6. Готовить на гриле до желаемой степени прожарки.

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Наука и техника
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города Аудио 
Это обязательно должен делать каждый мужчина после 45 лет: советы тренера
Новости спорта
Это обязательно должен делать каждый мужчина после 45 лет: советы тренера Аудио 
Не снимайте себя на камеру, не раздевайтесь и не флиртуйте: названы главные правила этикета в спортзале
Новости спорта
Не снимайте себя на камеру, не раздевайтесь и не флиртуйте: названы главные правила этикета в спортзале Аудио 
Популярное
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?

Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.

Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Фосса: зверь-головоломка, который сбивал с толку учёных почти 200 лет
Китайско-американская война пошлин набирает обороты Светлана Батанова Пересидеть Трампа, чтобы расправиться с Россией — такой курс взяла Европа Любовь Степушова Голодные покупатели: как их выбор пищи зависит от вкуса и внешнего вида — шокирующие факты Игорь Буккер
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый
Вибрация стиральной машины портит ремонт: делаем вот это и забываем о проблеме
Вы ждёте час, пока телевизор отреагирует на команду пульта? С этим трюком он будет реагировать как молния
Вы ждёте час, пока телевизор отреагирует на команду пульта? С этим трюком он будет реагировать как молния
Последние материалы
Секрет тех, кто всегда полон энергии: доступно, незаметно, эффективно
Странный запах в холодильнике? Вот как убрать его за минуту без лишних затрат
Секрет сочного шашлыка: этот маринад превратит свинину в гастрономический шедевр
Их больше не купить: машины, за которым в СССР гонялись даже большие начальники
Неугомонного студента спасатели дважды снимали с вершины Фудзиямы: все ждут третьей попытки
Вулкан в Боливии "проснулся" спустя 250 000 лет: чем живёт вулкан после сна длиной в века
Мошки в доме? Этот способ избавит вас от них за один вечер
Прибыль Domino's Pizza бьёт рекорды, но выручка в кризисе — что происходит
Паровая обработка растений: эффективный способ или лишняя трата времени
Фрукты помогают наращивать мышечную массу, но эти 5 — лучшие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.