Гречка заиграет новыми красками: добавьте всего 1 ложку этого ингредиента для яркости и вкуса

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Гречневая крупа — один из самых популярных продуктов в России, который часто используют для приготовления каши или гарнира. Существует множество рецептов, включающих разнообразные ингредиенты, такие как грибы, пассерованный лук, мясо, овощи и другие.

Фото: commons.wikimedia.org by Matěj Baťha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гречка с овощами

Если вы хотите придать гречневой каше богатый вкус с восточными нотками, попробуйте добавить в неё куркуму. Эта специя не только улучшит пищеварение благодаря своему составу, но и придаст блюду красивый золотистый оттенок и уникальный аромат.

Для приготовления гречки с куркумой вам понадобятся:

Гречневая крупа — 1 стакан.

Куриный или овощной бульон — 2 стакана.

Сливочное масло — 1 столовая ложка.

Куркума — 1 столовая ложка.

Соль — по вкусу.

Приготовление:

Прогрейте сухую гречневую крупу на сковороде в течение 2-3 минут, чтобы раскрыть её аромат. Залейте крупу бульоном так, чтобы он покрывал её на 2 сантиметра. Уменьшите огонь до минимума и томите гречку под крышкой 10-12 минут, пока вся жидкость не впитается. Добавьте в кашу столовую ложку сливочного масла и 1 столовую ложку куркумы. Тщательно перемешайте и продолжайте томить под крышкой ещё 5 минут. Выключите огонь и дайте каше настояться ещё 5-10 минут, чтобы она стала мягкой и ароматной.

Уточнения

Гре́чка — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.



Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).



