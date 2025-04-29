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Гречка заиграет новыми красками: добавьте всего 1 ложку этого ингредиента для яркости и вкуса

1:31
Еда

Гречневая крупа — один из самых популярных продуктов в России, который часто используют для приготовления каши или гарнира. Существует множество рецептов, включающих разнообразные ингредиенты, такие как грибы, пассерованный лук, мясо, овощи и другие.

Гречка с овощами
Фото: commons.wikimedia.org by Matěj Baťha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гречка с овощами

Если вы хотите придать гречневой каше богатый вкус с восточными нотками, попробуйте добавить в неё куркуму. Эта специя не только улучшит пищеварение благодаря своему составу, но и придаст блюду красивый золотистый оттенок и уникальный аромат.

Для приготовления гречки с куркумой вам понадобятся:

  • Гречневая крупа — 1 стакан.
  • Куриный или овощной бульон — 2 стакана.
  • Сливочное масло — 1 столовая ложка.
  • Куркума — 1 столовая ложка.
  • Соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Прогрейте сухую гречневую крупу на сковороде в течение 2-3 минут, чтобы раскрыть её аромат.
  2. Залейте крупу бульоном так, чтобы он покрывал её на 2 сантиметра.
  3. Уменьшите огонь до минимума и томите гречку под крышкой 10-12 минут, пока вся жидкость не впитается.
  4. Добавьте в кашу столовую ложку сливочного масла и 1 столовую ложку куркумы.
  5. Тщательно перемешайте и продолжайте томить под крышкой ещё 5 минут.
  6. Выключите огонь и дайте каше настояться ещё 5-10 минут, чтобы она стала мягкой и ароматной.

Уточнения

Гре́чка — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.

Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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