Бархатная нежность: вот как приготовить восхитительный картофель в сливках, тающий во рту

2:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофель — одно из самых популярных блюд во многих странах, которое часто подают на обед. Однако его можно приготовить так, чтобы он стал самостоятельным блюдом. Благодаря простой, но эффективной смеси ингредиентов, картофель приобретает нежный вкус, аромат и бархатистую консистенцию.

Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Запечённый картофель

Картофель — один из самых доступных овощей, который можно использовать для приготовления разнообразных блюд. В Чехии картофель часто готовят в виде фри или оладий, но также популярен запечённый картофель. Его подают как самостоятельное блюдо, дополняя только свежими овощами или салатами, рассказывает ubytovaniopocno.cz.

Подготовка картофеля для запекания

Перед запеканием картофель не нужно отваривать. Его следует очистить и нарезать. Размер нарезки влияет на время приготовления: тонкие ломтики готовятся быстрее, чем крупные куски.

Рецепт картофеля, запечённого с тимьяном

Для придания картофелю аромата используется тимьян. Чтобы добиться бархатистой текстуры, картофель запекается в сливках. Сливки взбиваются, образуя ароматный соус, который помогает картофелю размягчиться и придаёт ему нежную консистенцию. В процессе запекания сливки загустевают, создавая восхитительный соус, который делает блюдо особенно вкусным.

Ингредиенты

1 кг картофеля

300 мл сливок жирностью 30%

1-2 зубчика чеснока

1 чайная ложка сушёного тимьяна или несколько веточек свежего тимьяна

мускатный орех

соль, перец

масло для смазывания формы

50 г тёртого жёлтого сыра

Способ приготовления

Подготовка ингредиентов: Очистите картофель, вымойте его и нарежьте тонкими ломтиками. Смешайте сливки с измельчённым чесноком и тимьяном, добавьте соль, перец и мускатный орех. Запекание: Смажьте форму для запекания маслом, выложите ломтики картофеля в один слой и полейте их сливками. Повторяйте слои, пока не используете всю смесь. Вылейте остатки сливок сверху и посыпьте тёртым сыром. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке около часа.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



Сли́вки — молочный продукт, получаемый из цельного молока путём сепарации жировой фракции.

