Сырные вафли за 3 минуты: хрустящий секрет идеального завтрака

Вкусный и ароматный завтрак с хрустящей корочкой можно приготовить за считанные минуты. Всё, что вам понадобится, — это вафельница.
Для этого блюда вам потребуются:
Приготовление:
Приятного аппетита!
Ва́фли (от нем. Waffel < нов.-в.-нем. Wabe — сота, ячейка) — вид кондитерского изделия, который 100% не является печеньем с характерным решётчатым рельефом поверхности, выпекаемого в специальных формах-вафельницах.
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