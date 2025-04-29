Сырные вафли за 3 минуты: хрустящий секрет идеального завтрака

0:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкусный и ароматный завтрак с хрустящей корочкой можно приготовить за считанные минуты. Всё, что вам понадобится, — это вафельница.

Фото: unsplash.com by Брук Ларк, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Правильный завтрак

Для этого блюда вам потребуются:

1 столовая ложка растительного масла;

120 грамм моцареллы или чеддера;

2 яйца.

Приготовление:

Разогрейте вафельницу и смажьте её поверхность растительным маслом. Натрите сыр на мелкой тёрке. Взбейте яйца вилкой и тщательно перемешайте их с тёртым сыром. Выпекайте вафли в разогретой вафельнице около 2–3 минут до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Уточнения

Ва́фли (от нем. Waffel < нов.-в.-нем. Wabe — сота, ячейка) — вид кондитерского изделия, который 100% не является печеньем с характерным решётчатым рельефом поверхности, выпекаемого в специальных формах-вафельницах.



