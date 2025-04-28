Бутерброды, которые разлетятся за минуту: простой рецепт намазки с тунцом

Тунец — это рыба с необычным вкусом, который часто сравнивают с мясом. Из тунца можно приготовить множество вкусных закусок, и одна из них — бутерброды с намазкой "Завтрак у моря".
Ингредиенты:
Приготовление:
"Завтрак у моря" — это нежная и вкусная намазка, которая понравится как взрослым, так и детям. Она не имеет ярко выраженного рыбного вкуса, поэтому станет отличным выбором для тех, кто не любит рыбу, но хочет попробовать что-то новое и вкусное.
Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).
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