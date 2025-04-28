Бутерброды, которые разлетятся за минуту: простой рецепт намазки с тунцом

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Тунец — это рыба с необычным вкусом, который часто сравнивают с мясом. Из тунца можно приготовить множество вкусных закусок, и одна из них — бутерброды с намазкой "Завтрак у моря".

Фото: openverse.org by NatalieMaynor, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Намазка на бутерброды

Ингредиенты:

1 банка консервированного тунца (200 г);

2 варёных яйца;

3 столовые ложки мягкого плавленого сыра;

Хлеб для бутербродов;

Зелень для украшения (по желанию).

Приготовление:

Откройте банку консервированного тунца и слейте жидкость. Мякоть тунца разомните вилкой до однородной массы. Варёные яйца мелко нарежьте и добавьте к тунцу. Добавьте в миску 3 столовые ложки мягкого плавленого сыра и тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы. Намажьте полученную смесь на хлеб или подавайте её в креманке, чтобы каждый мог сам положить её на бутерброд. При желании украсьте бутерброды свежей зеленью.

"Завтрак у моря" — это нежная и вкусная намазка, которая понравится как взрослым, так и детям. Она не имеет ярко выраженного рыбного вкуса, поэтому станет отличным выбором для тех, кто не любит рыбу, но хочет попробовать что-то новое и вкусное.

Уточнения

Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).

