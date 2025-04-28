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Бутерброды, которые разлетятся за минуту: простой рецепт намазки с тунцом

1:18
Еда

Тунец — это рыба с необычным вкусом, который часто сравнивают с мясом. Из тунца можно приготовить множество вкусных закусок, и одна из них — бутерброды с намазкой "Завтрак у моря".

Намазка на бутерброды
Фото: openverse.org by NatalieMaynor, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Намазка на бутерброды

Ингредиенты:

  • 1 банка консервированного тунца (200 г);
  • 2 варёных яйца;
  • 3 столовые ложки мягкого плавленого сыра;
  • Хлеб для бутербродов;
  • Зелень для украшения (по желанию).

Приготовление:

  1. Откройте банку консервированного тунца и слейте жидкость.
  2. Мякоть тунца разомните вилкой до однородной массы.
  3. Варёные яйца мелко нарежьте и добавьте к тунцу.
  4. Добавьте в миску 3 столовые ложки мягкого плавленого сыра и тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.
  5. Намажьте полученную смесь на хлеб или подавайте её в креманке, чтобы каждый мог сам положить её на бутерброд.
  6. При желании украсьте бутерброды свежей зеленью.

"Завтрак у моря" — это нежная и вкусная намазка, которая понравится как взрослым, так и детям. Она не имеет ярко выраженного рыбного вкуса, поэтому станет отличным выбором для тех, кто не любит рыбу, но хочет попробовать что-то новое и вкусное.

Уточнения

Тунцы́ (лат  Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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