Как резать торт, чтобы каждый кусочек выглядел, как на витрине

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Праздничный стол часто превращается в арену борьбы, когда на нем появляется торт. Неровные ломтики, осыпающиеся коржи, крем, размазанный по тарелке — знакомая картина, способная испортить впечатление даже от самого изысканного десерта.

Фото: flickr.com by Dennis Sylvester Hurd, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Торт

Многие уверены, что красиво нарезать торт могут только профи с дорогими ножами. На деле всё намного проще!

Главный секрет — температура ножа

Обычный кухонный нож способен творить чудеса, если правильно его подготовить. Достаточно подержать лезвие под струёй кипятка 1-2 минуты. Металл быстро прогревается и становится идеальным для работы с нежными слоями бисквита и крема.

Перед использованием нож обязательно нужно насухо вытереть — капли воды могут испортить разрез.

Как правильно резать

Горячее лезвие легко скользит через все слои, не ломая структуру и не кроша коржи. При этом нож не нужно поднимать: его аккуратно ведут к себе, словно рисуя чёткую линию разреза.

Так каждый кусочек получается ровным и аккуратным, словно его готовили специально для витрины кондитерской.

Подходит для любых десертов

Этот приём работает с самыми разными тортами:

воздушными муссовыми,

плотными чизкейками,

многослойными бисквитами.

Теперь нет нужды прятать покромсанный торт на кухне и подавать гостям крошки. Секрет горячего ножа превращает нарезку в настоящее искусство — уверенное, аккуратное и эффектное.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом. Сверху торт обычно украшают кремом, глазурью или фруктами.

