Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ловушка для вашего мозга: Лукас объяснил, как речь Йоды заставляла зрителей думать
Пень превращается в клад: как без усилий вырастить грибы прямо в саду
ТОП-10 продаж кроссоверов в первом квартале 2025 года
Нежная капуста и румяная колбаска: рецепт, который хочется повторить
Отказавшаяся от концертов в РФ Гвердцители поёт в США на украинском языке
Андреева выбрала Бондарчука из-за отца?: фанаты в шоке от фото лысого папы
Этот трюк с уксусом сделает вашу стиральную машину как новенькую — и без усилий
Статистика бездомных животных пугает: вот что за ней скрывается
Посадите помидоры рядом с вишней — и останетесь без урожая

Как резать торт, чтобы каждый кусочек выглядел, как на витрине

1:34
Еда

Праздничный стол часто превращается в арену борьбы, когда на нем появляется торт. Неровные ломтики, осыпающиеся коржи, крем, размазанный по тарелке — знакомая картина, способная испортить впечатление даже от самого изысканного десерта.

Торт
Фото: flickr.com by Dennis Sylvester Hurd, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Торт

Многие уверены, что красиво нарезать торт могут только профи с дорогими ножами. На деле всё намного проще!

Главный секрет — температура ножа

Обычный кухонный нож способен творить чудеса, если правильно его подготовить. Достаточно подержать лезвие под струёй кипятка 1-2 минуты. Металл быстро прогревается и становится идеальным для работы с нежными слоями бисквита и крема.

Перед использованием нож обязательно нужно насухо вытереть — капли воды могут испортить разрез.

Как правильно резать

Горячее лезвие легко скользит через все слои, не ломая структуру и не кроша коржи. При этом нож не нужно поднимать: его аккуратно ведут к себе, словно рисуя чёткую линию разреза.

Так каждый кусочек получается ровным и аккуратным, словно его готовили специально для витрины кондитерской.

Подходит для любых десертов

Этот приём работает с самыми разными тортами:

  • воздушными муссовыми,

  • плотными чизкейками,

  • многослойными бисквитами.

Теперь нет нужды прятать покромсанный торт на кухне и подавать гостям крошки. Секрет горячего ножа превращает нарезку в настоящее искусство — уверенное, аккуратное и эффектное.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом. Сверху торт обычно украшают кремом, глазурью или фруктами.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Уловка для аэропорта: как легко обмануть весы на регистрации и не переплатить за сумку
Туризм
Уловка для аэропорта: как легко обмануть весы на регистрации и не переплатить за сумку Аудио 
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Авто
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие Аудио 
Популярное
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения

Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?

Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Почему крокодилы не обедают капибарами: история дружбы, которой лучше не верить
Змеи адаптируют яд к окружающей среде: вот что обнаружили исследователи
Россия не должна спустить на тормозах взрыв в иранском порту Бендер-Аббас Любовь Степушова Почему ваша кошка приносит вам мертвых животных? Узнайте секреты древних инстинктов Игорь Буккер Двигатель ПД-8: как российская авиация обретает независимость от протоколов США Дмитрий Плотников
В лучших отелях туалеты чистят только этим — вам обязательно стоит попробовать
Символ эксклюзивности: почему все хотят жить в "Белом дереве"
Стриженова высказалась о Ленине: а что, если бы у него не получилось в 1917
Стриженова высказалась о Ленине: а что, если бы у него не получилось в 1917
Последние материалы
Россия не должна спустить на тормозах взрыв в иранском порту Бендер-Аббас
Ловушка для вашего мозга: Лукас объяснил, как речь Йоды заставляла зрителей думать
Пень превращается в клад: как без усилий вырастить грибы прямо в саду
ТОП-10 продаж кроссоверов в первом квартале 2025 года
Как резать торт, чтобы каждый кусочек выглядел, как на витрине
Нежная капуста и румяная колбаска: рецепт, который хочется повторить
Отказавшаяся от концертов в РФ Гвердцители поёт в США на украинском языке
Андреева выбрала Бондарчука из-за отца?: фанаты в шоке от фото лысого папы
Этот трюк с уксусом сделает вашу стиральную машину как новенькую — и без усилий
Статистика бездомных животных пугает: вот что за ней скрывается
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.