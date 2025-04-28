Вкуснее жаркого: рецепт запеканки с печенью, который все хвалят

Когда привычные блюда уже не радуют, на выручку приходит наивкуснейшая запеканка с печенью. Те, кто её попробовал, признаются: ни котлеты, ни жаркое даже рядом не стояли!
Нежность, аромат и аппетитная корочка
Эта запеканка покоряет насыщенным вкусом и воздушной текстурой, а сверху появляется румяная сырная шапочка, от которой сложно оторваться.
Что понадобится:
печень (куриная, свиная или говяжья) — 350 г;
морковь — 2 шт.;
лук — 2 шт.;
майонез — 2 ст. л.;
чеснок — 3 зубчика;
сыр — 100 г;
растительное масло — 1 ч. л.;
соль и перец — по вкусу.
Как готовить:
Морковь натираем на крупной тёрке, чеснок пропускаем через пресс.
Смешиваем морковь и чеснок, добавляем майонез, солим и перчим.
Лук нарезаем мелкими кубиками и обжариваем до золотистого оттенка на растительном масле.
Теперь собираем запеканку:
Первым слоем выкладываем печень, нарезанную средними кусочками.
Вторым — обжаренный лук.
Третьим — морковь с чесноком.
Сверху щедро посыпаем натёртым сыром.
Запекаем в разогретой до 200 °C духовке около 30 минут.
Маленький секрет: если хочется добиться особой нежности, замочите печень в молоке на 20 минут перед приготовлением.
Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.
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