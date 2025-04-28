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Вкуснее жаркого: рецепт запеканки с печенью, который все хвалят

1:29
Еда

Когда привычные блюда уже не радуют, на выручку приходит наивкуснейшая запеканка с печенью. Те, кто её попробовал, признаются: ни котлеты, ни жаркое даже рядом не стояли!

Картофельная запеканка с сыром
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Картофельная запеканка с сыром

Нежность, аромат и аппетитная корочка

Эта запеканка покоряет насыщенным вкусом и воздушной текстурой, а сверху появляется румяная сырная шапочка, от которой сложно оторваться.

Что понадобится:

  • печень (куриная, свиная или говяжья) — 350 г;

  • морковь — 2 шт.;

  • лук — 2 шт.;

  • майонез — 2 ст. л.;

  • чеснок — 3 зубчика;

  • сыр — 100 г;

  • растительное масло — 1 ч. л.;

  • соль и перец — по вкусу.

Как готовить:

  1. Морковь натираем на крупной тёрке, чеснок пропускаем через пресс.

  2. Смешиваем морковь и чеснок, добавляем майонез, солим и перчим.

  3. Лук нарезаем мелкими кубиками и обжариваем до золотистого оттенка на растительном масле.

Теперь собираем запеканку:

  • Первым слоем выкладываем печень, нарезанную средними кусочками.

  • Вторым — обжаренный лук.

  • Третьим — морковь с чесноком.

  • Сверху щедро посыпаем натёртым сыром.

Запекаем в разогретой до 200 °C духовке около 30 минут.

Маленький секрет: если хочется добиться особой нежности, замочите печень в молоке на 20 минут перед приготовлением.

Уточнения

Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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