Вкуснее жаркого: рецепт запеканки с печенью, который все хвалят

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда привычные блюда уже не радуют, на выручку приходит наивкуснейшая запеканка с печенью. Те, кто её попробовал, признаются: ни котлеты, ни жаркое даже рядом не стояли!

Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Картофельная запеканка с сыром

Нежность, аромат и аппетитная корочка

Эта запеканка покоряет насыщенным вкусом и воздушной текстурой, а сверху появляется румяная сырная шапочка, от которой сложно оторваться.

Что понадобится:

печень (куриная, свиная или говяжья) — 350 г;

морковь — 2 шт.;

лук — 2 шт.;

майонез — 2 ст. л.;

чеснок — 3 зубчика;

сыр — 100 г;

растительное масло — 1 ч. л.;

соль и перец — по вкусу.

Как готовить:

Морковь натираем на крупной тёрке, чеснок пропускаем через пресс. Смешиваем морковь и чеснок, добавляем майонез, солим и перчим. Лук нарезаем мелкими кубиками и обжариваем до золотистого оттенка на растительном масле.

Теперь собираем запеканку:

Первым слоем выкладываем печень, нарезанную средними кусочками.

Вторым — обжаренный лук.

Третьим — морковь с чесноком.

Сверху щедро посыпаем натёртым сыром.

Запекаем в разогретой до 200 °C духовке около 30 минут.

Маленький секрет: если хочется добиться особой нежности, замочите печень в молоке на 20 минут перед приготовлением.

Уточнения

Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

