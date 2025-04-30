Забудьте о магазине: этот хлеб с укропом и чесноком — лучшее, что вы пробовали

Если вы ищете рецепт ароматного домашнего хлеба, который легко приготовить даже на даче, то этот вариант с укропом и чесноком — именно то, что вам нужно. Он получается мягким, слоистым и невероятно вкусным. А главное — готовится просто, даже в сковороде.
300 г пшеничной муки высшего сорта
100 г ржаной муки
70 мл кипятка
200 мл кефира
½ ч. л. сухих дрожжей
Соль по вкусу
0,5 пучка свежего укропа
2-3 зубчика чеснока
Заварите ржаную муку: залейте её кипятком и перемешайте. Дайте немного остыть.
Приготовьте опару: в миске соедините заваренную ржаную муку, пшеничную муку, тёплый кефир и дрожжи. Перемешайте и оставьте на 10-15 минут.
Добавьте соль и 2 ст. л. масла, замесите тесто. Вымешивайте около 7 минут до средней плотности.
Оставьте тесто в тёплом месте на 1 час для подъёма.
Подготовьте начинку: мелко нарежьте укроп, чеснок пропустите через пресс, добавьте щепотку соли и 1-2 ст. л. масла.
Разделите тесто на 3 части, каждую раскатайте в лепёшку, смажьте начинкой и сверните в рулет.
Сплетите из рулетов косичку, края хорошо закрепите.
Выложите в смазанную маслом форму (можно использовать сковороду), оставьте на 30 минут для расстойки.
Выпекайте при 180°C около 30 минут до золотистой корочки.
Дайте хлебу остыть, затем подавайте к столу.
Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.