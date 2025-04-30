Забудьте о магазине: этот хлеб с укропом и чесноком — лучшее, что вы пробовали

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ищете рецепт ароматного домашнего хлеба, который легко приготовить даже на даче, то этот вариант с укропом и чесноком — именно то, что вам нужно. Он получается мягким, слоистым и невероятно вкусным. А главное — готовится просто, даже в сковороде.​

Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Хлеб

Ингредиенты

300 г пшеничной муки высшего сорта

100 г ржаной муки

70 мл кипятка

200 мл кефира

½ ч. л. сухих дрожжей

Соль по вкусу

0,5 пучка свежего укропа

2-3 зубчика чеснока

4-5 ст. л. растительного масла​

Пошаговое приготовление

Заварите ржаную муку: залейте её кипятком и перемешайте. Дайте немного остыть. Приготовьте опару: в миске соедините заваренную ржаную муку, пшеничную муку, тёплый кефир и дрожжи. Перемешайте и оставьте на 10-15 минут. Добавьте соль и 2 ст. л. масла, замесите тесто. Вымешивайте около 7 минут до средней плотности. Оставьте тесто в тёплом месте на 1 час для подъёма. Подготовьте начинку: мелко нарежьте укроп, чеснок пропустите через пресс, добавьте щепотку соли и 1-2 ст. л. масла. Разделите тесто на 3 части, каждую раскатайте в лепёшку, смажьте начинкой и сверните в рулет. Сплетите из рулетов косичку, края хорошо закрепите. Выложите в смазанную маслом форму (можно использовать сковороду), оставьте на 30 минут для расстойки. Выпекайте при 180°C около 30 минут до золотистой корочки. Дайте хлебу остыть, затем подавайте к столу.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

