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Забудьте о магазине: этот хлеб с укропом и чесноком — лучшее, что вы пробовали

1:51
Еда

Если вы ищете рецепт ароматного домашнего хлеба, который легко приготовить даже на даче, то этот вариант с укропом и чесноком — именно то, что вам нужно. Он получается мягким, слоистым и невероятно вкусным. А главное — готовится просто, даже в сковороде.

Хлеб
Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Хлеб

Ингредиенты

  • 300 г пшеничной муки высшего сорта

  • 100 г ржаной муки

  • 70 мл кипятка

  • 200 мл кефира

  • &frac12 ч. л. сухих дрожжей

  • Соль по вкусу

  • 0,5 пучка свежего укропа

  • 2-3 зубчика чеснока

  • 4-5 ст. л. растительного масла

Пошаговое приготовление

  1. Заварите ржаную муку: залейте её кипятком и перемешайте. Дайте немного остыть.

  2. Приготовьте опару: в миске соедините заваренную ржаную муку, пшеничную муку, тёплый кефир и дрожжи. Перемешайте и оставьте на 10-15 минут.

  3. Добавьте соль и 2 ст. л. масла, замесите тесто. Вымешивайте около 7 минут до средней плотности.

  4. Оставьте тесто в тёплом месте на 1 час для подъёма.

  5. Подготовьте начинку: мелко нарежьте укроп, чеснок пропустите через пресс, добавьте щепотку соли и 1-2 ст. л. масла.

  6. Разделите тесто на 3 части, каждую раскатайте в лепёшку, смажьте начинкой и сверните в рулет.

  7. Сплетите из рулетов косичку, края хорошо закрепите.

  8. Выложите в смазанную маслом форму (можно использовать сковороду), оставьте на 30 минут для расстойки.

  9. Выпекайте при 180°C около 30 минут до золотистой корочки.

  10. Дайте хлебу остыть, затем подавайте к столу.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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