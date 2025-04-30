Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Курица под прицелом: белое мясо оказалось в списке рисков для здоровья
Праведный гнев не разрушает, он защищает истину — наставления отца Андрея (Сапунова)
Из бутылки — прямо в рюмку: почему берёзу начали использовать не по назначению
Не всё, что блестит — смазывает: тонкости моторной кухни
ФСБ, яд и змеи из Сирии: как весной рождаются самые нелепые фейки о гадюках
Угрозы в Анапе и тяжёлая жизнь за границей: недоброжелатели вынудили приёмную семью Дани Милохина покинуть родину
Простой способ попасть в самый закрытый клуб Нью-Йорка
Пока США теряют влияние, Китай захватывает новые финансовые территории
Боль в шее, тревога, бессонница? Всё это лечится без таблеток — только пилатес

Рыба, которая удивит: морской язык в хрустящем тесте

Еда

Морской язык в тесте — это простое и изысканное блюдо, которое понравится как любителям рыбы, так и тем, кто ценит лёгкие и вкусные ужины. Его приготовление не требует особых кулинарных навыков, а результат всегда радует.

картофель фри и рыба в кляре
Фото: freepik.com by KamranAydinov is licensed under Free More info
картофель фри и рыба в кляре

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Филе морского языка — 500 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Вода — 0,5 стакана

  • Мука — 0,5 стакана

  • Соль — по вкусу

  • Специи (по желанию)

  • Растительное масло — для жарки

Пошаговый рецепт

  1. Подготовка рыбы: Филе морского языка тщательно промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на порционные кусочки.

  2. Приготовление теста: В миске взбейте яйцо с водой, добавьте соль и специи по вкусу. Постепенно вводите муку, тщательно перемешивая до получения теста консистенции густой сметаны.

  3. Обжарка: Разогрейте сковороду с растительным маслом. Каждый кусочек рыбы обмакните в тесто и аккуратно выложите на сковороду. Жарьте с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.

  4. Подача: Готовую рыбу выложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла. Подавайте горячей с гарниром по вашему выбору.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Две прогулки в день: миф, который может испортить вашему псу жизнь
Домашние животные
Две прогулки в день: миф, который может испортить вашему псу жизнь
Один компактный двигатель собирается переписать законы автомобильного мира
Авто
Один компактный двигатель собирается переписать законы автомобильного мира Аудио 
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом
Наука и техника
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом Аудио 
Популярное
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?

Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.

На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом
Парламент Венгрии одобрил выход страны из МУС. ЕС брошен критический вызов Любовь Степушова Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак Андрей Николаев В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные  Анжела Якубовская
Бархатная нежность: вот как приготовить восхитительный картофель в сливках, тающий во рту
Самый идеальный подержанный кроссовер за разумные деньги от Renault
Что съесть вместо десерта: продукты, которые отбивают тягу к сахару
Что съесть вместо десерта: продукты, которые отбивают тягу к сахару
Последние материалы
Курица под прицелом: белое мясо оказалось в списке рисков для здоровья
Праведный гнев не разрушает, он защищает истину — наставления отца Андрея (Сапунова)
Из бутылки — прямо в рюмку: почему берёзу начали использовать не по назначению
Не всё, что блестит — смазывает: тонкости моторной кухни
ФСБ, яд и змеи из Сирии: как весной рождаются самые нелепые фейки о гадюках
Угрозы в Анапе и тяжёлая жизнь за границей: недоброжелатели вынудили приёмную семью Дани Милохина покинуть родину
Простой способ попасть в самый закрытый клуб Нью-Йорка
Пока США теряют влияние, Китай захватывает новые финансовые территории
Боль в шее, тревога, бессонница? Всё это лечится без таблеток — только пилатес
Эффект цветущей вишни: как создать самый модный румянец сезона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.