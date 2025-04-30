Рыба, которая удивит: морской язык в хрустящем тесте

Морской язык в тесте — это простое и изысканное блюдо, которое понравится как любителям рыбы, так и тем, кто ценит лёгкие и вкусные ужины. Его приготовление не требует особых кулинарных навыков, а результат всегда радует.​

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Ингредиенты (на 4 порции)

Филе морского языка — 500 г

Яйцо — 1 шт.

Вода — 0,5 стакана

Мука — 0,5 стакана

Соль — по вкусу

Специи (по желанию)

Растительное масло — для жарки​

Пошаговый рецепт

Подготовка рыбы: Филе морского языка тщательно промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на порционные кусочки.​ Приготовление теста: В миске взбейте яйцо с водой, добавьте соль и специи по вкусу. Постепенно вводите муку, тщательно перемешивая до получения теста консистенции густой сметаны.​ Обжарка: Разогрейте сковороду с растительным маслом. Каждый кусочек рыбы обмакните в тесто и аккуратно выложите на сковороду. Жарьте с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.​ Подача: Готовую рыбу выложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла. Подавайте горячей с гарниром по вашему выбору.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

