Рыба, которая удивит: морской язык в хрустящем тесте

Морской язык в тесте — это простое и изысканное блюдо, которое понравится как любителям рыбы, так и тем, кто ценит лёгкие и вкусные ужины. Его приготовление не требует особых кулинарных навыков, а результат всегда радует.
Филе морского языка — 500 г
Яйцо — 1 шт.
Вода — 0,5 стакана
Мука — 0,5 стакана
Соль — по вкусу
Специи (по желанию)
Растительное масло — для жарки
Подготовка рыбы: Филе морского языка тщательно промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на порционные кусочки.
Приготовление теста: В миске взбейте яйцо с водой, добавьте соль и специи по вкусу. Постепенно вводите муку, тщательно перемешивая до получения теста консистенции густой сметаны.
Обжарка: Разогрейте сковороду с растительным маслом. Каждый кусочек рыбы обмакните в тесто и аккуратно выложите на сковороду. Жарьте с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.
Подача: Готовую рыбу выложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла. Подавайте горячей с гарниром по вашему выбору.
Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.
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