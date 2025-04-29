Легкий и свежий: салат из крабовых палочек-выручаловек, который готовится за 10 минут

Салат "Палочка-выручалочка" из крабовых палочек — это легкое и свежее блюдо, которое идеально подходит как для ужина, так и для праздничного стола. Благодаря сочетанию нежных крабовых палочек, хрустящей пекинской капусты, сладкой кукурузы и ароматного лука, этот салат порадует вас своим вкусом и простотой приготовления.
Крабовые палочки — 240 г
Консервированная кукуруза — 340 г
Пекинская капуста — 0,5-1 вилок
Синий лук — 1 шт.
Листья салата — 1 пучок
Майонез — 200 г (по вкусу)
Соль — по вкусу
Крабовые палочки нарезать кусочками.
Пекинскую капусту вымыть и нарезать соломкой.
Листья салата тщательно вымыть и нарезать соломкой или порвать руками.
Синий лук очистить, вымыть и нарезать полукольцами.
Открыть баночку консервированной кукурузы и слить жидкость.
Все ингредиенты соединить в миске.
Посолить по вкусу.
Заправить майонезом по вкусу.
Хорошо перемешать.
Салат готов! Он идеально сочетается с картофельным пюре или свежим хлебом. Приятного аппетита!
Салат — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.
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