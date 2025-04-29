Легкий и свежий: салат из крабовых палочек-выручаловек, который готовится за 10 минут

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат "Палочка-выручалочка" из крабовых палочек — это легкое и свежее блюдо, которое идеально подходит как для ужина, так и для праздничного стола. Благодаря сочетанию нежных крабовых палочек, хрустящей пекинской капусты, сладкой кукурузы и ароматного лука, этот салат порадует вас своим вкусом и простотой приготовления.​

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крабовые палочки

Ингредиенты (на 6 порций)

Крабовые палочки — 240 г

Консервированная кукуруза — 340 г

Пекинская капуста — 0,5-1 вилок

Синий лук — 1 шт.

Листья салата — 1 пучок

Майонез — 200 г (по вкусу)

Соль — по вкусу​

Пошаговый рецепт

Крабовые палочки нарезать кусочками. Пекинскую капусту вымыть и нарезать соломкой. Листья салата тщательно вымыть и нарезать соломкой или порвать руками. Синий лук очистить, вымыть и нарезать полукольцами. Открыть баночку консервированной кукурузы и слить жидкость. Все ингредиенты соединить в миске. Посолить по вкусу. Заправить майонезом по вкусу. Хорошо перемешать.​

Салат готов! Он идеально сочетается с картофельным пюре или свежим хлебом. Приятного аппетита!

Уточнения

Салат — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.

