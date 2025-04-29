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Легкий и свежий: салат из крабовых палочек-выручаловек, который готовится за 10 минут

1:21
Еда

Салат "Палочка-выручалочка" из крабовых палочек — это легкое и свежее блюдо, которое идеально подходит как для ужина, так и для праздничного стола. Благодаря сочетанию нежных крабовых палочек, хрустящей пекинской капусты, сладкой кукурузы и ароматного лука, этот салат порадует вас своим вкусом и простотой приготовления.

Крабовые палочки
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крабовые палочки

Ингредиенты (на 6 порций)

  • Крабовые палочки — 240 г

  • Консервированная кукуруза — 340 г

  • Пекинская капуста — 0,5-1 вилок

  • Синий лук — 1 шт.

  • Листья салата — 1 пучок

  • Майонез — 200 г (по вкусу)

  • Соль — по вкусу

Пошаговый рецепт

  1. Крабовые палочки нарезать кусочками.

  2. Пекинскую капусту вымыть и нарезать соломкой.

  3. Листья салата тщательно вымыть и нарезать соломкой или порвать руками.

  4. Синий лук очистить, вымыть и нарезать полукольцами.

  5. Открыть баночку консервированной кукурузы и слить жидкость.

  6. Все ингредиенты соединить в миске.

  7. Посолить по вкусу.

  8. Заправить майонезом по вкусу.

  9. Хорошо перемешать.

Салат готов! Он идеально сочетается с картофельным пюре или свежим хлебом. Приятного аппетита!

Уточнения

Салат — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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