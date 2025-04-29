Добавьте две столовых ложки этого порошка в обычное молоко, и вы избавитесь от бессонницы

Золотое молоко — это не просто напиток, а настоящий эликсир здоровья, который пришёл к нам из Индии. Он сочетает в себе пряный вкус куркумы, согревающие специи и молоко, создавая идеальный баланс для поддержания иммунной системы и общего благополучия.
Куркума молотая — 2 ст. ложки (20 г)
Вода — 6 ст. ложек (90 мл)
Молоко — 500 мл
Мёд — по вкусу (по желанию)
В небольшой кастрюле соедините куркуму и воду.
Поставьте на маленький огонь и варите, постоянно помешивая, до состояния густой пасты (примерно 3-4 минуты).
Переложите полученную пасту в чистую банку и дайте остыть.
Храните пасту в холодильнике.
Для приготовления напитка вскипятите 250 мл молока.
Снимите с огня и добавьте половину чайной ложки пасты, тщательно размешайте.
При желании добавьте мёд и снова перемешайте.
Подавайте напиток тёплым.
Этот напиток особенно полезен в холодное время года, когда иммунитет нуждается в поддержке. Он обладает противовоспалительными свойствами, способствует улучшению пищеварения и помогает при бессоннице.
Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.
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