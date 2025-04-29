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Добавьте две столовых ложки этого порошка в обычное молоко, и вы избавитесь от бессонницы

1:20
Еда

Золотое молоко — это не просто напиток, а настоящий эликсир здоровья, который пришёл к нам из Индии. Он сочетает в себе пряный вкус куркумы, согревающие специи и молоко, создавая идеальный баланс для поддержания иммунной системы и общего благополучия.

куркума
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
куркума

Ингредиенты

  • Куркума молотая — 2 ст. ложки (20 г)

  • Вода — 6 ст. ложек (90 мл)

  • Молоко — 500 мл

  • Мёд — по вкусу (по желанию)

Приготовление

  1. В небольшой кастрюле соедините куркуму и воду.

  2. Поставьте на маленький огонь и варите, постоянно помешивая, до состояния густой пасты (примерно 3-4 минуты).

  3. Переложите полученную пасту в чистую банку и дайте остыть.

  4. Храните пасту в холодильнике.

  5. Для приготовления напитка вскипятите 250 мл молока.

  6. Снимите с огня и добавьте половину чайной ложки пасты, тщательно размешайте.

  7. При желании добавьте мёд и снова перемешайте.

  8. Подавайте напиток тёплым.

Этот напиток особенно полезен в холодное время года, когда иммунитет нуждается в поддержке. Он обладает противовоспалительными свойствами, способствует улучшению пищеварения и помогает при бессоннице.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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