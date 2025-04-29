Добавьте две столовых ложки этого порошка в обычное молоко, и вы избавитесь от бессонницы

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Золотое молоко — это не просто напиток, а настоящий эликсир здоровья, который пришёл к нам из Индии. Он сочетает в себе пряный вкус куркумы, согревающие специи и молоко, создавая идеальный баланс для поддержания иммунной системы и общего благополучия.​

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ куркума

Ингредиенты

Куркума молотая — 2 ст. ложки (20 г)

Вода — 6 ст. ложек (90 мл)

Молоко — 500 мл

Мёд — по вкусу (по желанию)​

Приготовление

В небольшой кастрюле соедините куркуму и воду. Поставьте на маленький огонь и варите, постоянно помешивая, до состояния густой пасты (примерно 3-4 минуты). Переложите полученную пасту в чистую банку и дайте остыть. Храните пасту в холодильнике. Для приготовления напитка вскипятите 250 мл молока. Снимите с огня и добавьте половину чайной ложки пасты, тщательно размешайте. При желании добавьте мёд и снова перемешайте. Подавайте напиток тёплым.​

Этот напиток особенно полезен в холодное время года, когда иммунитет нуждается в поддержке. Он обладает противовоспалительными свойствами, способствует улучшению пищеварения и помогает при бессоннице.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

