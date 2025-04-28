Как превратить обычное печенье в замороженный десерт, который тает во рту

Сладкие замороженные сэндвичи — это идеальный десерт для жарких дней, когда хочется чего-то освежающего и одновременно сытного. Этот простой и вкусный лакомый кусочек сочетает в себе хрустящее печенье, нежный ванильный пудинг, взбитые сливки и шоколадные чипсы, замороженные до идеальной консистенции.
Пудинг ванильный (готовый, в пачке) — 100 г
Молоко — 2 стакана
Взбитые сливки — 2 стакана
Шоколадные чипсы — 180 г
Печенье песочное, квадратное — 48 шт.
Приготовьте пудинг, разведя его с молоком согласно инструкции на упаковке. Охладите в холодильнике до загустения.
Аккуратно вмешайте в пудинг взбитые сливки и шоколадные чипсы.
На противень выложите половину печенья в один слой. На каждое печенье распределите примерно по 3 столовые ложки полученной сливочной массы. Накройте оставшимся печеньем.
Поставьте десерт в морозильник на 1 час.
Затем каждый сэндвич заверните в пищевую пленку и верните в морозильник до полного замерзания.
Подавайте десерт замороженным.
Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
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