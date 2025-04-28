Как превратить обычное печенье в замороженный десерт, который тает во рту

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Сладкие замороженные сэндвичи — это идеальный десерт для жарких дней, когда хочется чего-то освежающего и одновременно сытного. Этот простой и вкусный лакомый кусочек сочетает в себе хрустящее печенье, нежный ванильный пудинг, взбитые сливки и шоколадные чипсы, замороженные до идеальной консистенции.​

Фото: Designed by Freepik by dudedsgn, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шоколадный сендвич

Ингредиенты (на 4 порции)

Пудинг ванильный (готовый, в пачке) — 100 г

Молоко — 2 стакана

Взбитые сливки — 2 стакана

Шоколадные чипсы — 180 г

Печенье песочное, квадратное — 48 шт.

Приготовление

Приготовьте пудинг, разведя его с молоком согласно инструкции на упаковке. Охладите в холодильнике до загустения. Аккуратно вмешайте в пудинг взбитые сливки и шоколадные чипсы. На противень выложите половину печенья в один слой. На каждое печенье распределите примерно по 3 столовые ложки полученной сливочной массы. Накройте оставшимся печеньем. Поставьте десерт в морозильник на 1 час. Затем каждый сэндвич заверните в пищевую пленку и верните в морозильник до полного замерзания. Подавайте десерт замороженным.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.

