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Как превратить обычное печенье в замороженный десерт, который тает во рту

1:17
Еда

Сладкие замороженные сэндвичи — это идеальный десерт для жарких дней, когда хочется чего-то освежающего и одновременно сытного. Этот простой и вкусный лакомый кусочек сочетает в себе хрустящее печенье, нежный ванильный пудинг, взбитые сливки и шоколадные чипсы, замороженные до идеальной консистенции.

Шоколадный сендвич
Фото: Designed by Freepik by dudedsgn, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шоколадный сендвич

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Пудинг ванильный (готовый, в пачке) — 100 г

  • Молоко — 2 стакана

  • Взбитые сливки — 2 стакана

  • Шоколадные чипсы — 180 г

  • Печенье песочное, квадратное — 48 шт.

Приготовление

  1. Приготовьте пудинг, разведя его с молоком согласно инструкции на упаковке. Охладите в холодильнике до загустения.

  2. Аккуратно вмешайте в пудинг взбитые сливки и шоколадные чипсы.

  3. На противень выложите половину печенья в один слой. На каждое печенье распределите примерно по 3 столовые ложки полученной сливочной массы. Накройте оставшимся печеньем.

  4. Поставьте десерт в морозильник на 1 час.

  5. Затем каждый сэндвич заверните в пищевую пленку и верните в морозильник до полного замерзания.

  6. Подавайте десерт замороженным.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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