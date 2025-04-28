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Низкоуглеводные творожные круассаны с ветчиной и сыром: наслаждение без вреда для фигуры – это реально

2:58
Еда

Эти творожные круассаны с ветчиной и сыром станут отличным дополнением к вашему барбекю или вкусным перекусом между основными приемами пищи. Приготовление таких блюд может быть не только полезным, но и увлекательным процессом.

круассан
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
круассан

Мы расскажем вам, как приготовить низкоуглеводные творожные круассаны с ветчиной и сыром для пикника, завтрака или шведского стола.

Ингредиенты (на 8 круассанов)

  • 50 г кокосовой муки (плюс немного для раскатки)
  • 100 г миндальной муки (обезжиренной)
  • 50 г льняной муки
  • 30 г молотых семян одуванчика
  • 1 пакетик сухих дрожжей
  • 250 г нежирного творога
  • 7 яиц
  • 1 чайная ложка растительного масла
  • 4 ломтика отварной ветчины
  • 4 ломтика сыра гауда

Пищевая ценность на порцию:

Калории: 320 ккал
Белки: 25 г
Жиры: 21 г
Углеводы: 4 г

Приготовление:

  1. Подготовка теста: смешайте по 50 г кокосовой, миндальной и льняной муки с семенами одуванчика и сухими дрожжами.
  2. В отдельной миске смешайте творог и 6 яиц. Затем добавьте мучную смесь и тщательно замесите тесто до однородности. Смажьте тесто растительным маслом, накройте пленкой и оставьте в теплом месте для подъема примерно на 2 часа.
  3. Формирование круассанов: разрежьте ломтики ветчины и сыра пополам.
  4. Раскатайте тесто с кокосовой мукой в овальную форму (примерно 17×19 см).
  5. Положите на одну длинную сторону теста половину ломтика ветчины и сыра. На другой стороне теста сделайте несколько надрезов крест-накрест на расстоянии около 1 см друг от друга.
  6. Сверните тесто с начинкой в круассан, плотно прижимая края.
  7. Разогрейте духовку до 180°C (верхний/нижний нагрев) или до 160°C (конвекция).
  8. Выложите круассаны на противни, застеленные бумагой для выпечки.
  9. Взбейте 1 яйцо с небольшим количеством молока и смажьте круассаны.
  10. Посыпьте семенами кунжута.
  11. Выпекайте круассаны в горячей духовке около 30 минут до золотистой корочки.
  12. Дайте круассанам остыть.

Эти диетические творожные круассаны с ветчиной и сыром от ubytovaniopocno.cz — это не только вкусно, но и полезно. Они станут отличным дополнением к любому столу и порадуют ваших близких. Особенно свежеспеченные, они превращают обычный перекус в настоящее кулинарное наслаждение. Попробуйте приготовить их сами и убедитесь, что выпечка может быть не только низкоуглеводной, но и невероятно вкусной!

Уточнения

Круасса́н (фр. croissant — «полумесяц») — небольшое мучное кондитерское изделие, булочка в форме полумесяца (рогалика) из слоёного теста.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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