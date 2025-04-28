Низкоуглеводные творожные круассаны с ветчиной и сыром: наслаждение без вреда для фигуры – это реально

2:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти творожные круассаны с ветчиной и сыром станут отличным дополнением к вашему барбекю или вкусным перекусом между основными приемами пищи. Приготовление таких блюд может быть не только полезным, но и увлекательным процессом.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain круассан

Мы расскажем вам, как приготовить низкоуглеводные творожные круассаны с ветчиной и сыром для пикника, завтрака или шведского стола.

Ингредиенты (на 8 круассанов)

50 г кокосовой муки (плюс немного для раскатки)

100 г миндальной муки (обезжиренной)

50 г льняной муки

30 г молотых семян одуванчика

1 пакетик сухих дрожжей

250 г нежирного творога

7 яиц

1 чайная ложка растительного масла

4 ломтика отварной ветчины

4 ломтика сыра гауда

Пищевая ценность на порцию:

Калории: 320 ккал

Белки: 25 г

Жиры: 21 г

Углеводы: 4 г

Приготовление:

Подготовка теста: смешайте по 50 г кокосовой, миндальной и льняной муки с семенами одуванчика и сухими дрожжами. В отдельной миске смешайте творог и 6 яиц. Затем добавьте мучную смесь и тщательно замесите тесто до однородности. Смажьте тесто растительным маслом, накройте пленкой и оставьте в теплом месте для подъема примерно на 2 часа. Формирование круассанов: разрежьте ломтики ветчины и сыра пополам. Раскатайте тесто с кокосовой мукой в овальную форму (примерно 17×19 см). Положите на одну длинную сторону теста половину ломтика ветчины и сыра. На другой стороне теста сделайте несколько надрезов крест-накрест на расстоянии около 1 см друг от друга. Сверните тесто с начинкой в круассан, плотно прижимая края. Разогрейте духовку до 180°C (верхний/нижний нагрев) или до 160°C (конвекция). Выложите круассаны на противни, застеленные бумагой для выпечки. Взбейте 1 яйцо с небольшим количеством молока и смажьте круассаны. Посыпьте семенами кунжута. Выпекайте круассаны в горячей духовке около 30 минут до золотистой корочки. Дайте круассанам остыть.

Эти диетические творожные круассаны с ветчиной и сыром от ubytovaniopocno.cz — это не только вкусно, но и полезно. Они станут отличным дополнением к любому столу и порадуют ваших близких. Особенно свежеспеченные, они превращают обычный перекус в настоящее кулинарное наслаждение. Попробуйте приготовить их сами и убедитесь, что выпечка может быть не только низкоуглеводной, но и невероятно вкусной!

Уточнения

Круасса́н (фр. croissant — «полумесяц») — небольшое мучное кондитерское изделие, булочка в форме полумесяца (рогалика) из слоёного теста.

