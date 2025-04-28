Низкоуглеводные творожные круассаны с ветчиной и сыром: наслаждение без вреда для фигуры – это реально

Эти творожные круассаны с ветчиной и сыром станут отличным дополнением к вашему барбекю или вкусным перекусом между основными приемами пищи. Приготовление таких блюд может быть не только полезным, но и увлекательным процессом.
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круассан
Мы расскажем вам, как приготовить низкоуглеводные творожные круассаны с ветчиной и сыром для пикника, завтрака или шведского стола.
Ингредиенты (на 8 круассанов)
50 г кокосовой муки (плюс немного для раскатки)
100 г миндальной муки (обезжиренной)
50 г льняной муки
30 г молотых семян одуванчика
1 пакетик сухих дрожжей
250 г нежирного творога
7 яиц
1 чайная ложка растительного масла
4 ломтика отварной ветчины
4 ломтика сыра гауда
Пищевая ценность на порцию:
Калории: 320 ккал Белки: 25 г Жиры: 21 г Углеводы: 4 г
Приготовление:
Подготовка теста: смешайте по 50 г кокосовой, миндальной и льняной муки с семенами одуванчика и сухими дрожжами.
В отдельной миске смешайте творог и 6 яиц. Затем добавьте мучную смесь и тщательно замесите тесто до однородности. Смажьте тесто растительным маслом, накройте пленкой и оставьте в теплом месте для подъема примерно на 2 часа.
Формирование круассанов: разрежьте ломтики ветчины и сыра пополам.
Раскатайте тесто с кокосовой мукой в овальную форму (примерно 17×19 см).
Положите на одну длинную сторону теста половину ломтика ветчины и сыра. На другой стороне теста сделайте несколько надрезов крест-накрест на расстоянии около 1 см друг от друга.
Сверните тесто с начинкой в круассан, плотно прижимая края.
Разогрейте духовку до 180°C (верхний/нижний нагрев) или до 160°C (конвекция).
Выложите круассаны на противни, застеленные бумагой для выпечки.
Взбейте 1 яйцо с небольшим количеством молока и смажьте круассаны.
Посыпьте семенами кунжута.
Выпекайте круассаны в горячей духовке около 30 минут до золотистой корочки.
Дайте круассанам остыть.
Эти диетические творожные круассаны с ветчиной и сыром от ubytovaniopocno.cz — это не только вкусно, но и полезно. Они станут отличным дополнением к любому столу и порадуют ваших близких. Особенно свежеспеченные, они превращают обычный перекус в настоящее кулинарное наслаждение. Попробуйте приготовить их сами и убедитесь, что выпечка может быть не только низкоуглеводной, но и невероятно вкусной!
Уточнения
Круасса́н (фр. croissant — «полумесяц») — небольшое мучное кондитерское изделие, булочка в форме полумесяца (рогалика) из слоёного теста.