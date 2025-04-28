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Бефстроганов по-куриному: как сделать классику быстрее, нежнее и дешевле

1:55
Еда

Если вам хочется приготовить что-то вкусное и нежное, но не тратить много времени на готовку, куриный беф-строганов — отличный выбор. Он готовится быстро, как и традиционный беф-строганов из говядины, но занимает гораздо меньше времени.

Куриный бефстроганов
Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Куриный бефстроганов

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Куриное филе — 600 г

  • Сметана — 2 ст. ложки

  • Томатная паста — 1 ст. ложка

  • Лук репчатый — 2 шт.

  • Мука — 0,5 стакана

  • Масло растительное — 2 ст. ложки

  • Бульон (разведённый в воде бульонный кубик) — 1,5 стакана

  • Соль — по вкусу

  • Перец чёрный молотый — по вкусу

Приготовление

  1. Подготовка филе. Вымойте и обсушите куриное филе. Нарежьте его на куски толщиной около 1 см. Затем слегка отбейте их и нарежьте на полоски.

  2. Приготовление соуса. В сотейнике смешайте сметану, томатную пасту и бульон. Посолите, поперчите по вкусу и доведите до кипения. После этого отставьте соус в сторону.

  3. Панировка мяса. Курицу обваляйте в муке. После этого переложите мясо в дуршлаг, чтобы избавиться от лишней муки.

  4. Пассерование лука. Нарежьте лук и пассеруйте его на разогретом растительном масле до мягкости.

  5. Жарка курицы. На сильном огне выложите курицу к луку. Постоянно помешивая, жарьте мясо с луком 5-6 минут.

  6. Тушение. Переложите жареную курицу в сотейник с соусом и тушите на медленном огне 20 минут.

  7. Подача. К беф-строганову из курицы идеально подойдут рис или макароны. Гарнир можно подать сразу после приготовления блюда.

Приятного аппетита!

Уточнения

Бефстро́ганов (от фр. Bœuf Stroganoff — «говядина по-строгановски»; также встречаются варианты «Беф а-ля Строганов» и «мясо по-строгановски») — популярное во всём мире блюдо русской кухни, которое готовится из мелко нарезанных кусочков говядины с соусом.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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