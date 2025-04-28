Бефстроганов по-куриному: как сделать классику быстрее, нежнее и дешевле

Если вам хочется приготовить что-то вкусное и нежное, но не тратить много времени на готовку, куриный беф-строганов — отличный выбор. Он готовится быстро, как и традиционный беф-строганов из говядины, но занимает гораздо меньше времени.
Куриное филе — 600 г
Сметана — 2 ст. ложки
Томатная паста — 1 ст. ложка
Лук репчатый — 2 шт.
Мука — 0,5 стакана
Масло растительное — 2 ст. ложки
Бульон (разведённый в воде бульонный кубик) — 1,5 стакана
Соль — по вкусу
Перец чёрный молотый — по вкусу
Подготовка филе. Вымойте и обсушите куриное филе. Нарежьте его на куски толщиной около 1 см. Затем слегка отбейте их и нарежьте на полоски.
Приготовление соуса. В сотейнике смешайте сметану, томатную пасту и бульон. Посолите, поперчите по вкусу и доведите до кипения. После этого отставьте соус в сторону.
Панировка мяса. Курицу обваляйте в муке. После этого переложите мясо в дуршлаг, чтобы избавиться от лишней муки.
Пассерование лука. Нарежьте лук и пассеруйте его на разогретом растительном масле до мягкости.
Жарка курицы. На сильном огне выложите курицу к луку. Постоянно помешивая, жарьте мясо с луком 5-6 минут.
Тушение. Переложите жареную курицу в сотейник с соусом и тушите на медленном огне 20 минут.
Подача. К беф-строганову из курицы идеально подойдут рис или макароны. Гарнир можно подать сразу после приготовления блюда.
Приятного аппетита!
Бефстро́ганов (от фр. Bœuf Stroganoff — «говядина по-строгановски»; также встречаются варианты «Беф а-ля Строганов» и «мясо по-строгановски») — популярное во всём мире блюдо русской кухни, которое готовится из мелко нарезанных кусочков говядины с соусом.
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