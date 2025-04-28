Бефстроганов по-куриному: как сделать классику быстрее, нежнее и дешевле

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вам хочется приготовить что-то вкусное и нежное, но не тратить много времени на готовку, куриный беф-строганов — отличный выбор. Он готовится быстро, как и традиционный беф-строганов из говядины, но занимает гораздо меньше времени.

Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Куриный бефстроганов

Ингредиенты (на 4 порции)

Куриное филе — 600 г

Сметана — 2 ст. ложки

Томатная паста — 1 ст. ложка

Лук репчатый — 2 шт.

Мука — 0,5 стакана

Масло растительное — 2 ст. ложки

Бульон (разведённый в воде бульонный кубик) — 1,5 стакана

Соль — по вкусу

Перец чёрный молотый — по вкусу

Приготовление

Подготовка филе. Вымойте и обсушите куриное филе. Нарежьте его на куски толщиной около 1 см. Затем слегка отбейте их и нарежьте на полоски. Приготовление соуса. В сотейнике смешайте сметану, томатную пасту и бульон. Посолите, поперчите по вкусу и доведите до кипения. После этого отставьте соус в сторону. Панировка мяса. Курицу обваляйте в муке. После этого переложите мясо в дуршлаг, чтобы избавиться от лишней муки. Пассерование лука. Нарежьте лук и пассеруйте его на разогретом растительном масле до мягкости. Жарка курицы. На сильном огне выложите курицу к луку. Постоянно помешивая, жарьте мясо с луком 5-6 минут. Тушение. Переложите жареную курицу в сотейник с соусом и тушите на медленном огне 20 минут. Подача. К беф-строганову из курицы идеально подойдут рис или макароны. Гарнир можно подать сразу после приготовления блюда.

Приятного аппетита!

Уточнения

Бефстро́ганов (от фр. Bœuf Stroganoff — «говядина по-строгановски»; также встречаются варианты «Беф а-ля Строганов» и «мясо по-строгановски») — популярное во всём мире блюдо русской кухни, которое готовится из мелко нарезанных кусочков говядины с соусом.

