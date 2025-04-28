Фасоль, яйца и кое-что ещё: рецепт салата, который станет хитом любого ужина

Предлагаем простой и вкусный рецепт салата из фасоли и тёртого сыра, который понравится как домочадцам, так и гостям. Этот салат отлично подходит как для праздничного стола, так и для повседневного меню, обеспечивая сытность и насыщенный вкус.
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Салат с фасолью и морковью
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
Яйца — 3 штуки;
Морковь — 1 штука;
Плавленый сырок (типа "Дружба") — 1 штука;
Консервированная красная фасоль — 1 банка;
Чеснок — 3 зубчика;
Майонез — 2 столовые ложки;
Соль — по вкусу.
Процесс приготовления:
Отварите яйца и морковь: Сначала отварите яйца вкрутую и натрите их на крупной тёрке. Затем отварите морковь до готовности и также натрите её на крупной тёрке. Отправьте оба ингредиента в глубокую миску.
Подготовьте сырок: Предварительно охладите плавленый сырок в морозилке в течение 15 минут. Затем натрите его на мелкой тёрке, чтобы он стал воздушным и нежным. Добавьте натёртый сырок в миску с фасолью, предварительно слив жидкость из банки.
Сделайте заправку: В небольшой миске смешайте 2 столовые ложки майонеза с 2-3 измельчёнными зубчиками чеснока. Тщательно перемешайте.
Заправьте салат: Добавьте подготовленную заправку в салат, хорошо перемешайте. Приправьте по вкусу солью.
Ваш вкусный и сытный салат готов!
Уточнения
Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.