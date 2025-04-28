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Фасоль, яйца и кое-что ещё: рецепт салата, который станет хитом любого ужина

1:29
Еда

Предлагаем простой и вкусный рецепт салата из фасоли и тёртого сыра, который понравится как домочадцам, так и гостям. Этот салат отлично подходит как для праздничного стола, так и для повседневного меню, обеспечивая сытность и насыщенный вкус.

Салат с фасолью и морковью
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с фасолью и морковью

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • Яйца — 3 штуки;
  • Морковь — 1 штука;
  • Плавленый сырок (типа "Дружба") — 1 штука;
  • Консервированная красная фасоль — 1 банка;
  • Чеснок — 3 зубчика;
  • Майонез — 2 столовые ложки;
  • Соль — по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Отварите яйца и морковь: Сначала отварите яйца вкрутую и натрите их на крупной тёрке. Затем отварите морковь до готовности и также натрите её на крупной тёрке. Отправьте оба ингредиента в глубокую миску.
  2. Подготовьте сырок: Предварительно охладите плавленый сырок в морозилке в течение 15 минут. Затем натрите его на мелкой тёрке, чтобы он стал воздушным и нежным. Добавьте натёртый сырок в миску с фасолью, предварительно слив жидкость из банки.
  3. Сделайте заправку: В небольшой миске смешайте 2 столовые ложки майонеза с 2-3 измельчёнными зубчиками чеснока. Тщательно перемешайте.
  4. Заправьте салат: Добавьте подготовленную заправку в салат, хорошо перемешайте. Приправьте по вкусу солью.

Ваш вкусный и сытный салат готов!

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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