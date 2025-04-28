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Шпинат, картофель, творог, аромат чеснока: эта начинка для блинов заставит вас забыть о мясе

2:28
Еда

Если вы хотите разнообразить свой ужин и попробовать что-то новое, то этот рецепт для вас. Блины с овощной начинкой — это отличный выбор для ужина. Они не только вкусные, но и сытные, что особенно важно в конце рабочего дня.

Блинчики
Фото: commons.wikimedia.org by pauk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Блинчики

Некоторые семьи предпочитают готовить ужин без мяса. Это может быть связано с личными предпочтениями, диетическими ограничениями или традициями. В такие дни часто выбирают рыбные или овощные блюда. Наш рецепт предлагает альтернативу — блины с необычной, но вкусной овощной начинкой.

Для приготовления этих постных блинов вам понадобятся ингредиенты для теста и начинки. В составе — картофель, шпинат, творог и другие компоненты, которые придадут блюду нужную консистенцию и вкус. Список ингредиентов и их количество указаны ниже.

Для теста:

  • пшеничная мука — 300 г;
  • молоко — 700 мл;
  • яйца — 2 шт.;
  • масло;
  • соль.

Для начинки:

  • картофель — 500 г;
  • шпинат — 300 г;
  • творог — 100 г;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • сливки 18% — 200 г;
  • масло — 3 ст. л.;
  • карри;
  • перец;
  • соль.

Приготовление

  1. Начните с приготовления теста. В миске смешайте муку и щепотку соли. Взбейте яйца и добавьте молоко. Тщательно перемешайте до получения однородного теста. Отставьте его в сторону и займитесь начинкой.
  2. Картофель очистите, помойте и отварите. Слейте воду, добавьте масло и разомните до пюреобразного состояния. Добавьте сметану и раскрошенный творог, тщательно перемешайте.
  3. Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте до золотистого цвета. Выдавите чеснок и добавьте к луку. Затем положите промытый шпинат и обжаривайте, пока листья не станут мягкими. Добавьте картофельно-творожную смесь, приправьте перцем, солью и карри. Тщательно перемешайте и обжаривайте ещё немного.
  4. Разогрейте масло на сковороде. Вылейте тесто и равномерно распределите по поверхности. Обжарьте с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета.
  5. На каждый блин положите начинку и заверните.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

Шпина́т (лат. Spinacia) — род травянистых растений семейства Амарантовые (Amaranthaceae), в современной классификации помещается в подсемейство Маревые (Chenopodioideae), ранее рассматривавшемся как самостоятельное семейство Chenopodiaceae.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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