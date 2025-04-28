Шпинат, картофель, творог, аромат чеснока: эта начинка для блинов заставит вас забыть о мясе

2:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите разнообразить свой ужин и попробовать что-то новое, то этот рецепт для вас. Блины с овощной начинкой — это отличный выбор для ужина. Они не только вкусные, но и сытные, что особенно важно в конце рабочего дня.

Фото: commons.wikimedia.org by pauk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Блинчики

Некоторые семьи предпочитают готовить ужин без мяса. Это может быть связано с личными предпочтениями, диетическими ограничениями или традициями. В такие дни часто выбирают рыбные или овощные блюда. Наш рецепт предлагает альтернативу — блины с необычной, но вкусной овощной начинкой.

Для приготовления этих постных блинов вам понадобятся ингредиенты для теста и начинки. В составе — картофель, шпинат, творог и другие компоненты, которые придадут блюду нужную консистенцию и вкус. Список ингредиентов и их количество указаны ниже.

Для теста:

пшеничная мука — 300 г;

молоко — 700 мл;

яйца — 2 шт.;

масло;

соль.

Для начинки:

картофель — 500 г;

шпинат — 300 г;

творог — 100 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

сливки 18% — 200 г;

масло — 3 ст. л.;

карри;

перец;

соль.

Приготовление

Начните с приготовления теста. В миске смешайте муку и щепотку соли. Взбейте яйца и добавьте молоко. Тщательно перемешайте до получения однородного теста. Отставьте его в сторону и займитесь начинкой. Картофель очистите, помойте и отварите. Слейте воду, добавьте масло и разомните до пюреобразного состояния. Добавьте сметану и раскрошенный творог, тщательно перемешайте. Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте до золотистого цвета. Выдавите чеснок и добавьте к луку. Затем положите промытый шпинат и обжаривайте, пока листья не станут мягкими. Добавьте картофельно-творожную смесь, приправьте перцем, солью и карри. Тщательно перемешайте и обжаривайте ещё немного. Разогрейте масло на сковороде. Вылейте тесто и равномерно распределите по поверхности. Обжарьте с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета. На каждый блин положите начинку и заверните.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.



Шпина́т (лат. Spinacia) — род травянистых растений семейства Амарантовые (Amaranthaceae), в современной классификации помещается в подсемейство Маревые (Chenopodioideae), ранее рассматривавшемся как самостоятельное семейство Chenopodiaceae.



