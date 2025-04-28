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Морковь и свекла творят чудеса: салат, полезный который заставит вас забыть о майонезе

1:53
Еда

Хотите удивить своих близких вкусным и необычным салатом? Этот рецепт из свеклы и простых ингредиентов точно понравится всем! Салат идеально подходит как для праздничного стола, так и для повседневного ужина.

Салат из свеклы
Фото: commons.wikimedia.org by Sumit Surai, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салат из свеклы

Ингредиенты:

  • Свекла — 1 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Молотый кориандр — 0,5 ч. л.
  • Карри — 0,5 ч. л.
  • Молотый черный перец — 0,5 ч. л.
  • Молотый красный перец — 0,5 ч. л.
  • Подсолнечное масло — 4 ст. л.
  • Яблочный уксус — 1 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Сахар — по вкусу

Пошаговый рецепт:

  1. Тщательно вымойте свеклу и морковь. Очистите их от кожуры. Не нужно отваривать овощи!
  2. Натрите свеклу и морковь на мелкой терке, переложите натертые овощи в глубокую миску.
  3. Приготовление заправки: разогрейте сковороду с подсолнечным маслом, доведите масло до кипения.
  4. В отдельной миске смешайте молотые кориандр, карри, черный и красный перец.
  5. Измельчите чеснок и добавьте к приправам.
  6. Высыпьте смесь приправ и чеснока в миску со свеклой и морковью. Аккуратно перемешайте.
  7. Влейте горячее подсолнечное масло в миску с овощами и приправами.
  8. Добавьте яблочный уксус. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
  9. Посолите салат по вкусу. При необходимости добавьте немного сахара для баланса вкуса.

Ваш вкусный и ароматный салат готов! Подавайте его сразу, чтобы насладиться свежестью и насыщенным вкусом. Этот салат точно станет фаворитом на вашем столе!

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae).

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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