Морковь и свекла творят чудеса: салат, полезный который заставит вас забыть о майонезе

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите удивить своих близких вкусным и необычным салатом? Этот рецепт из свеклы и простых ингредиентов точно понравится всем! Салат идеально подходит как для праздничного стола, так и для повседневного ужина.

Фото: commons.wikimedia.org by Sumit Surai, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салат из свеклы

Ингредиенты:

Свекла — 1 шт.

Морковь — 2 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Молотый кориандр — 0,5 ч. л.

Карри — 0,5 ч. л.

Молотый черный перец — 0,5 ч. л.

Молотый красный перец — 0,5 ч. л.

Подсолнечное масло — 4 ст. л.

Яблочный уксус — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Сахар — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Тщательно вымойте свеклу и морковь. Очистите их от кожуры. Не нужно отваривать овощи! Натрите свеклу и морковь на мелкой терке, переложите натертые овощи в глубокую миску. Приготовление заправки: разогрейте сковороду с подсолнечным маслом, доведите масло до кипения. В отдельной миске смешайте молотые кориандр, карри, черный и красный перец. Измельчите чеснок и добавьте к приправам. Высыпьте смесь приправ и чеснока в миску со свеклой и морковью. Аккуратно перемешайте. Влейте горячее подсолнечное масло в миску с овощами и приправами. Добавьте яблочный уксус. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Посолите салат по вкусу. При необходимости добавьте немного сахара для баланса вкуса.

Ваш вкусный и ароматный салат готов! Подавайте его сразу, чтобы насладиться свежестью и насыщенным вкусом. Этот салат точно станет фаворитом на вашем столе!

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae).



Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

