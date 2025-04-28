Морковь и свекла творят чудеса: салат, полезный который заставит вас забыть о майонезе

Хотите удивить своих близких вкусным и необычным салатом? Этот рецепт из свеклы и простых ингредиентов точно понравится всем! Салат идеально подходит как для праздничного стола, так и для повседневного ужина.
Ингредиенты:
Пошаговый рецепт:
Ваш вкусный и ароматный салат готов! Подавайте его сразу, чтобы насладиться свежестью и насыщенным вкусом. Этот салат точно станет фаворитом на вашем столе!
Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae).
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
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