Секрет нежной капусты раскрыт: добавьте этот ингредиент за 5 минут до готовности – вкус вас удивит

0:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Не все знают, что из тушёной капусты можно приготовить по-настоящему изысканное блюдо. Для этого достаточно воспользоваться простым, но эффективным рецептом от профессионалов.

Фото: commons.wikimedia.org by Wolfgang1018, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тушёная капуста

Для приготовления вам понадобится всего одно куриное яйцо на 1 кг капусты.

Что нужно делать

За 5 минут до конца тушения отделите желток от белка. Белок взбейте в пышную пену. Добавьте желток к взбитому белку и как следует перемешайте. Полученную смесь вылейте в капусту и томите на медленном огне 1-2 минуты.

Готово! Тушёная капуста станет невероятно нежной и аппетитной. Приятного аппетита!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

