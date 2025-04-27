Секрет нежной капусты раскрыт: добавьте этот ингредиент за 5 минут до готовности – вкус вас удивит

Не все знают, что из тушёной капусты можно приготовить по-настоящему изысканное блюдо. Для этого достаточно воспользоваться простым, но эффективным рецептом от профессионалов.
Что нужно делать
Готово! Тушёная капуста станет невероятно нежной и аппетитной. Приятного аппетита!
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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