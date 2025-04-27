Столовая СССР: дешево, сытно и по-советски душевно

Советские столовые — это отдельный мир. Мир алюминиевых подносов, фарфоровых тарелок с отбитым краем, запаха тушёной капусты и компота из сухофруктов.
Для миллионов людей они были местом, где можно было быстро и очень недорого поесть — от студентов до рабочих заводов.
В 1974 году советский общепит радовал ценами, которые сегодня кажутся почти сказочными. Вот примерные цены по тем временам:
Полноценный обед — суп, второе блюдо, салат и напиток — обходился примерно в 60-80 копеек. При средней зарплате 120-150 рублей в месяц это было реально доступно для всех.
Ещё интересный момент: ассортимент был удивительно прост, но стабилен. "Говядина тушеная с картошкой", "рыбный четверг".
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Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.