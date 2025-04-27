Столовая СССР: дешево, сытно и по-советски душевно

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Советские столовые — это отдельный мир. Мир алюминиевых подносов, фарфоровых тарелок с отбитым краем, запаха тушёной капусты и компота из сухофруктов.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Столовая

Для миллионов людей они были местом, где можно было быстро и очень недорого поесть — от студентов до рабочих заводов.

В 1974 году советский общепит радовал ценами, которые сегодня кажутся почти сказочными. Вот примерные цены по тем временам:

Суп (щи, борщ, рассольник) — 10-15 копеек.

Котлета с гарниром (пюре или гречка) — 25-35 копеек.

Макароны по-флотски — около 20 копеек.

Салат из капусты или свеклы — 5-7 копеек.

Компот или кисель — 5 копеек.

Чай с лимоном — 3 копейки.

Буханка хлеба — 15-20 копеек (но в столовой ломоть хлеба часто просто выдавали бесплатно).

Полноценный обед — суп, второе блюдо, салат и напиток — обходился примерно в 60-80 копеек. При средней зарплате 120-150 рублей в месяц это было реально доступно для всех.

Ещё интересный момент: ассортимент был удивительно прост, но стабилен. "Говядина тушеная с картошкой", "рыбный четверг".