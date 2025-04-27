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Столовая СССР: дешево, сытно и по-советски душевно

1:25
Еда

Советские столовые — это отдельный мир. Мир алюминиевых подносов, фарфоровых тарелок с отбитым краем, запаха тушёной капусты и компота из сухофруктов.

Столовая
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Столовая

Для миллионов людей они были местом, где можно было быстро и очень недорого поесть — от студентов до рабочих заводов.

В 1974 году советский общепит радовал ценами, которые сегодня кажутся почти сказочными. Вот примерные цены по тем временам:

  • Суп (щи, борщ, рассольник) — 10-15 копеек.
  • Котлета с гарниром (пюре или гречка) — 25-35 копеек.
  • Макароны по-флотски — около 20 копеек.
  • Салат из капусты или свеклы — 5-7 копеек.
  • Компот или кисель — 5 копеек.
  • Чай с лимоном — 3 копейки.
  • Буханка хлеба — 15-20 копеек (но в столовой ломоть хлеба часто просто выдавали бесплатно).

Полноценный обед — суп, второе блюдо, салат и напиток — обходился примерно в 60-80 копеек. При средней зарплате 120-150 рублей в месяц это было реально доступно для всех.

Ещё интересный момент: ассортимент был удивительно прост, но стабилен. "Говядина тушеная с картошкой", "рыбный четверг".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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