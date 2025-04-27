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Школьная столовая СССР: обеды, манная каша и бесплатные завтрак

2:01
Еда

Школьная столовая в СССР — место, которое запомнилось каждому, кто учился в советской школе.

Школьная столовая
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Школьная столовая

Запах булочек, манной каши и котлет с макаронами шёл по всей школе ещё до перемены. Но мало кто знает, что в советских столовых многие дети ели не только дешево, но и совершенно бесплатно.

Кого же кормили бесплатно?

Бесплатные завтраки и обеды полагались прежде всего детям льготных категорий. Это были:

  • Дети из многодетных семей (обычно, если в семье было трое и более детей).
  • Дети из малообеспеченных семей — если родители зарабатывали ниже установленного минимума.
  • Дети-сироты и дети, находившиеся под опекой государства.
  • Иногда — дети работников особо важных профессий (например, учителя сельских школ, врачи в глубинке), особенно в маленьких городах и деревнях.

Бесплатный обед обычно включал первое блюдо (суп или щи), второе блюдо (каша с котлетой или рыбой) и компот или кисель. Иногда дополнительно давали кусочек белого хлеба или булочку.

Для всех остальных школьников питание было платным, но цены были символическими. Например:

  • Обед стоил 20-30 копеек.
  • Завтрак — 10-15 копеек.

Что чаще всего давали в школьных столовых СССР:

  • Манную кашу (иногда с противной пенкой)
  • Макароны с сосиской
  • Оладьи или сырники со сметаной
  • Суп с вермишелью
  • Рыбные котлеты (настоящая "легенда вкуса")
  • Компот из сухофруктов или кисель цвета кирпича.

Школьные столовые в СССР были больше, чем просто место для обеда. Это была настоящая часть заботы государства о детях — чтобы каждый ребёнок, независимо от достатка семьи, мог получить горячее питание. Пусть иногда еда там была на любителя, но тепло той системы многие вспоминают до сих пор с улыбкой.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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