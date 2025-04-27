Школьная столовая СССР: обеды, манная каша и бесплатные завтрак

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Школьная столовая в СССР — место, которое запомнилось каждому, кто учился в советской школе.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Школьная столовая

Запах булочек, манной каши и котлет с макаронами шёл по всей школе ещё до перемены. Но мало кто знает, что в советских столовых многие дети ели не только дешево, но и совершенно бесплатно.

Кого же кормили бесплатно?

Бесплатные завтраки и обеды полагались прежде всего детям льготных категорий. Это были:

Дети из многодетных семей (обычно, если в семье было трое и более детей).

Дети из малообеспеченных семей — если родители зарабатывали ниже установленного минимума.

Дети-сироты и дети, находившиеся под опекой государства.

Иногда — дети работников особо важных профессий (например, учителя сельских школ, врачи в глубинке), особенно в маленьких городах и деревнях.

Бесплатный обед обычно включал первое блюдо (суп или щи), второе блюдо (каша с котлетой или рыбой) и компот или кисель. Иногда дополнительно давали кусочек белого хлеба или булочку.

Для всех остальных школьников питание было платным, но цены были символическими. Например:

Обед стоил 20-30 копеек.

Завтрак — 10-15 копеек.

Что чаще всего давали в школьных столовых СССР:

Манную кашу (иногда с противной пенкой)

Макароны с сосиской

Оладьи или сырники со сметаной

Суп с вермишелью

Рыбные котлеты (настоящая "легенда вкуса")

Компот из сухофруктов или кисель цвета кирпича.

Школьные столовые в СССР были больше, чем просто место для обеда. Это была настоящая часть заботы государства о детях — чтобы каждый ребёнок, независимо от достатка семьи, мог получить горячее питание. Пусть иногда еда там была на любителя, но тепло той системы многие вспоминают до сих пор с улыбкой.