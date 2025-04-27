Школьная столовая СССР: обеды, манная каша и бесплатные завтрак

Школьная столовая в СССР — место, которое запомнилось каждому, кто учился в советской школе.
Запах булочек, манной каши и котлет с макаронами шёл по всей школе ещё до перемены. Но мало кто знает, что в советских столовых многие дети ели не только дешево, но и совершенно бесплатно.
Кого же кормили бесплатно?
Бесплатные завтраки и обеды полагались прежде всего детям льготных категорий. Это были:
Бесплатный обед обычно включал первое блюдо (суп или щи), второе блюдо (каша с котлетой или рыбой) и компот или кисель. Иногда дополнительно давали кусочек белого хлеба или булочку.
Для всех остальных школьников питание было платным, но цены были символическими. Например:
Что чаще всего давали в школьных столовых СССР:
Школьные столовые в СССР были больше, чем просто место для обеда. Это была настоящая часть заботы государства о детях — чтобы каждый ребёнок, независимо от достатка семьи, мог получить горячее питание. Пусть иногда еда там была на любителя, но тепло той системы многие вспоминают до сих пор с улыбкой.
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